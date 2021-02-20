今通過AZ疫苗3廠緊急授權！陳時中：抵台最快7日內施打
記者賴志昶／台北報導
2021-02-20 14:30:14
針對國人最關注的新冠肺炎疫苗問題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日宣布，COVAX所提供的20萬劑牛津AZ疫苗，今日上午經衛福部食藥署緊急授權通過，抵台最快7日內就能開打。
食藥署署長吳秀梅今出席活動時表示，該署今上午剛通過韓國廠的AZ疫苗緊急使用授權，未來等到疫苗抵台後，只要相關文件符合，最快7日內就能開始施打。對此，指揮中心發言人莊人祥今於記者會上也表示，今日完成AZ疫苗緊急授權，是針對德國、韓國及義大利三國藥廠的授權；未來這三廠有任何疫苗運到台灣後，如果有隨附檢驗報告的話，食藥署會在7日內審查完畢並使用，如果未有合格文件，可能食藥署還要審查跟檢驗，需耗時14日。陳時中補充說明，關於針對藥物或疫苗的審核，首先第一關是觀察此疫苗能不能使用，目前這批疫苗已經經過我方同意；第二關是進口藥廠是否合格，這就是今日所需宣布的，目前是已有上述三國的廠商核准；第三關則是審查每一批藥物是否合格。陳時中表示，現在正在聯絡相關廠商，希望他們把文件準備完全，已加速未來抵台後的審核時間；至於運送部分，現在全球疫苗運送都是委託聯合國下屬組織UNICEF，我方已有與該機構洽談，至於是哪家航空運送，目前還未決定，我方也不排除爭取由國航來運送。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。