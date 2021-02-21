平均50歲限定男團來了！團員曝：看一次少一次

Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會回來了，去年因疫情無法舉辦，在今年終於回歸。首波陣容也在今（20）日公布，包括桑布伊、范逸臣，以及神祕團體「董四長」，原來「董四長」是由董事長樂團和四分衛組成的期間限定團體。

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今年Legacy「鐵漢柔情」演唱會由董事長樂團和四分衛打頭陣，特別組成期間限定團體「董四長」與歌迷見面，平均年齡50歲的他們，將演唱會名稱幽默取為「勿忘。再舉」，希望大家能莫忘初衷，「五十知天命，一舉無難事」。

首度加入的桑布伊和范逸臣也將在6月接力開唱，范逸臣表示，雖然很久沒有用音樂作品跟大家見面，卻也沒讓自己停下來，近來忙著挑戰並投入各種身分，除了演出音樂劇外，還參與演出了周杰倫監製的賽車電影。

▲董事長樂團和四分衛組成期間限定團體。（圖／Legacy提供）