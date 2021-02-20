防疫考量　持修高雄演唱會二度延期

LIVE WAREHOUSE舉辦

昨（19）日晚間緊急宣布演唱會二度延期，對此高雄市衛生局則表示，

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持修昨（19）日晚間發文指出，總彩排到一半突然接到場地方高雄流行疫情指揮中心的通知希望2月21日的高雄場演唱會延期或取消，並向歌迷道歉「非常非常對不起。目前因為實在太突然了，所以高雄場後續的狀況我們會儘快跟大家更新，畢竟這整個團隊的時程都被打亂了，退票和所有的補償絕對會給大家的，很對不起我們真的也很期待去高雄帶給大家酷音樂」，並強調「身為真男人一定會想辦法補償各位的」。

LIVE WAREHOUSE昨日晚間緊急公布，經高雄市嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心工作小組會議指示，因國內新冠肺炎疫情嚴峻，辦理千人以上大型活動將造成重大社區傳播風險，2月28日以前市府此類大型活動一律停辦或延期，故原訂2月21日持修「以結婚為前提」高雄場，將再次延期，會再擇期公布後續辦理情形，為了大家的健康，防疫優先。