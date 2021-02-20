防疫考量 持修高雄演唱會二度延期
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-20 14:41:30
獲得金曲新人獎的創作歌手持修，原定將在2月21日將在LIVE WAREHOUSE舉辦「以結婚為前提」演唱會，因防疫考量，昨（19）日晚間緊急宣布演唱會二度延期，對此高雄市衛生局則表示，考量參與人數約1300人以上、室內場地擁擠等限制，因爲活動風險控管實難以落實，感謝主辦單位的體諒與配合。
持修昨（19）日晚間發文指出，總彩排到一半突然接到場地方高雄流行疫情指揮中心的通知希望2月21日的高雄場演唱會延期或取消，並向歌迷道歉「非常非常對不起。目前因為實在太突然了，所以高雄場後續的狀況我們會儘快跟大家更新，畢竟這整個團隊的時程都被打亂了，退票和所有的補償絕對會給大家的，很對不起我們真的也很期待去高雄帶給大家酷音樂」，並強調「身為真男人一定會想辦法補償各位的」。LIVE WAREHOUSE昨日晚間緊急公布，經高雄市嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心工作小組會議指示，因國內新冠肺炎疫情嚴峻，辦理千人以上大型活動將造成重大社區傳播風險，2月28日以前市府此類大型活動一律停辦或延期，故原訂2月21日持修「以結婚為前提」高雄場，將再次延期，會再擇期公布後續辦理情形，為了大家的健康，防疫優先。高雄市衛生局表示，2月6日起即多次輔導對應之防疫措施，然而囿於舉辦活動特性，並考量參與人數約1300人以上、室內場地擁擠等限制，因爲活動風險控管實難以落實，目前國內社區仍存在相當風險，需要積極防疫作為，故於昨日不得不建議主辦單位再延期，以確保高雄市社區防疫部署，感謝主辦單位的體諒與配合，也感謝為了配合防疫需求而改變活動安排的朋友，所有努力與不便的目的就在於期待疫情緩解後的美好生活。高雄市長陳其邁則指出，疫情還是要依中央疫情指揮中心，根據國內跟國際的疫情來做一個綜合的判斷，地方政府就按照中央疫情指揮中心的工作指引，來對於整個防疫的措施來全面的一個落實，因為這是室內人數比較多的群聚，沒有人願意把一個活動停止，這個對衛生機關或者防疫單位來講都是一個非常困難的決定，還是希望大家能夠體諒。