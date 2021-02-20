元宵搭迴遊阿罩霧專車　送台灣燈會活力牛小提燈

元宵佳節即將到來，台灣燈會雖然因疫情停辦，活力牛小提燈仍應景發放，交通部觀光局參山國家風景區管理處結合迴遊阿罩霧假日觀光巡迴巴士，今(20)日起推出搭車送小提燈活動，遊客只要3月1日前的週六日和國定假日搭乘假日觀光巡迴巴士，即可憑乘車票券至霧峰農會酒莊兌換造型可愛的活力牛小提燈，限量250盞之外，還贈送一包阿罩霧限定版霧峰香米。多種電子套票可以搭配選擇，最便宜只要100元起，歡迎大小朋友一起提著燈籠搭車趣，感受霧峰在地特色的熱鬧元宵氛圍。

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首位兌換到討喜活力牛提燈的蘇先生開心說，趁還沒開學帶小朋友來體驗霧峰觀光巴士，沒想到還能收到小提燈，造型多變完全擄獲小朋友的心，整體設計充滿趣味，很適合親子同樂一起動手組裝！霧峰假日觀光巡迴巴士行經多個站點，各景點皆獨具特色，霧峰林家宮保第張燈結彩展現古典的元宵氛圍，光復新村老宅處處懸掛五彩繽紛的燈籠，更是美不勝收。

參山處表示，今年許多大型燈會為避免群聚而取消，因此將迴遊阿罩霧假日觀光巡迴巴士與元宵節活動結合，推出搭車送活力牛小提燈活動，讓遊客一起感受元宵佳節的歡樂氣氛。觀光巡迴巴士自大年初三開始正式營運以來，成功串連霧峰在地觀光產業，先前也結合霧峰林家宮保第市集與情人節等節慶活動來共同行銷，讓更多遊客知道霧峰這個經典小鎮，有方便的觀光巡迴巴士可以搭乘，輕鬆樂遊霧峰林家宅園、立法院民主議政園區、亞大美術館、光復新村、台灣現代音樂鈴博物館等霧峰在地景點。

今年由交通部觀光局製作的「活力牛」小提燈，屏除傳統乳牛的黑白，變身為調色盤的繽紛色彩，小牛身體關節能靈活擺動，圓滾滾的身體和大大的頭，嘴裡嚼著青草的模樣，讓小提燈顯得逗趣可愛。牛背上的喜鵲運用鐘擺原理，讓喜鵲在背上搖晃，為小提燈添加可愛動態感。將牛的身體上下顛倒，一秒變身為發光牛角帽，每個小朋友都能變成小萌牛。

迴遊阿罩霧多款套票目前已結合燦星旅遊、Accupass、長泛假期、近畿旅遊熱賣中，最便宜的「一日暢遊票」只要100元，除了可以當日無限次搭乘巡迴巴士，更可兌換小乳牛提燈與喔熊限量版霧峰香米（300g）；喜歡藝文展覽的遊客則推薦購買300元的「藝遊阿罩霧套票」，除了既有一日暢遊票的優惠內容，還包含霧峰林家宮保第、林獻堂博物館、頤圃、亞洲大學現代美術館、臺灣現代音樂鈴博物館等藝文景點門票5選1，十分超值！建議提前購買來將元宵佳節與228連續假期的行程輕鬆安排好，而且線上價格更加優惠，憑票還有許多景點門票優惠與霧峰在地商家折扣等超多好康等你拿。