巷仔內／想當次世代領導人 江啟臣必須「啟程」
記者鄭宏斌／特稿
2021-02-20 18:00:00｜2021-02-20 18:23:35
國民黨主席江啟臣才剛被美國《時代雜誌》評選為百大「次世代領導人」，今（20）日就正式宣布競選連任黨主席。江要競選連任，各界並不意外，甚至認為如果他放棄連任，才是驚人之舉。雖然被視為藍營「中生代」的江啟臣在掌管黨內事務上，顯得有些「hold不住」，才會讓最近許多大咖紛紛跳出來、加入黨魁之爭的混戰。不過，江啟臣若要穩住未來的政治之路、要享有「次世代領導人」的美名，這一場「黨主席保衛戰」，他就沒有退卻的理由，現在必須「啟程」。
去（2020）年9月，蔡英文總統入選為美國《時代雜誌》年度百大最具影響力人物，而今，江啟臣也獲評為《時代雜誌》百大「次世代領導人」，這也是國民黨歷任的領導人中，第一位獲得這個殊榮的黨主席。相較於蔡英文所獲得的頭銜，江啟臣僅是「次世代」的領導人，白話而言，就是江啟臣為指日可待的明日之星，但是並非像蔡英文一樣，現在就具有影響力。也就是說，江啟臣有機會成為明日之星，但明天終究是明天，能不能再上一層樓？套一句流行歌曲的歌詞：「想到達明天，現在就要啟程」。江啟臣出任國民黨主席即將屆滿一年，他的領導風格並不強勢，且礙於黨內尚有許多大老，要推動改革不免也綁手綁腳，加上黨產被抄、又是在野黨，沒錢又沒權，讓江啟臣在主持黨務上總是施展不開，也因此，近期藍營群雄並起，對於爭權奪位，虎視眈眈。不過，以國民黨的行事風格來看，許多人出面表態，不見得會真的參選到底，而是爭取一時的話語權，以及媒體關注度而已。到了正式登記參選的時候，才知道誰是真的想接下黨主席這個苦差事。對於江啟臣來說，當了一任黨主席，沒有不競選連任的理由，如果就此放棄，把黨魁大位拱手讓人，不僅會讓國民黨陷入諸侯割據的局面，甚至走回保守的傳統路線，江也會被視為怯戰，不利於他的未來發展。撇除尚未取得參選黨主席資格的趙少康不談，江啟臣是繼張亞中之後，第二個正式宣布投入國民黨主席選舉的人，反正橫豎都要一戰，晚投入不如早宣布，如此一來，也能向黨內宣示立場，以減少紛擾耳語。自己的權位自己爭，江啟臣必須「啟程」。