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《創業》新角色驚喜登場　小亮哥、于子育扮邱澤爸媽

記者翁新涵/綜合報導

2021-02-20 16:36:55

▲小亮哥（右）在劇中扮演邱澤爸爸。（圖／可米傳媒）
▲小亮哥（右）在劇中扮演邱澤爸爸。（圖／可米傳媒）
愛奇藝、八大、衛視中文台《她們創業的那些鳥事》，每周都有新的客串人物出現，本周登場的便有去年金鐘獎迷你劇集女配角于子育，她搭檔小亮哥，飾演邱澤住鄉下的爸媽，讓劇集更添趣味。
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小亮哥與于子育雖然只出了一天的外景，但劇組特別在南投車埕借了個雜貨店，經過美術組加工後變成邱澤劇中的老家，不過第一次合作拍戲的兩人，默契卻特別好，于子育笑說：「這個場景很加分，我們到了這裡就會自然融入角色，整個很生活化，就像我們小時候最喜歡去的柑仔店。」小亮哥也覺得這次的角色特別生活，劇本節奏非常好。
▲于子育（右）扮演邱澤的媽媽。（圖／可米傳媒）
▲于子育（右）扮演邱澤的媽媽。（圖／可米傳媒）
其實，于子育和邱澤在2009年曾在公視人生劇展《我的青春ㄌㄨˋ》合作過，不過當時于子育是女主角，邱澤客串演出于子育的幻想中談戀愛的對象，11年後變成于子育客串邱澤主演的戲劇，而且兩人的關係也從情侶變成母子。
▲邱澤（左二）回鄉下又有趣味劇情展開。（圖／可米傳媒）
▲邱澤（左二）回鄉下又有趣味劇情展開。（圖／可米傳媒）
對於這次再合作，邱澤覺得彼此默契很好，于子育笑說：「戲中我這個媽媽會一直打他，還好之前有合作過，要不然我哪敢打男神啊！」于子育也誇邱澤演戲特別自然。《她們創業的那些鳥事》周日每晚8點在八大戲劇台，周日每晚10點在衛視中文台連播2集。
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