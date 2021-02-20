NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

藏翼天使上學了！台港韓醫生跨國合作論文發表

記者陳美嘉／高雄報導

2021-02-20 16:49:59

▲鐘育志醫師長期致力於小兒神經醫學研究，他表示這次的跨國研究對翻轉SMA病童人生具有重大意義。（圖／高醫大提供）
▲鐘育志醫師長期致力於小兒神經醫學研究，他表示這次的跨國研究對翻轉SMA病童人生具有重大意義。（圖／高醫大提供）

高中以下學校2月22日開學，對大多數的人來說，上學是很正常的事，但對5歲的小勻來說，「上學」卻曾經是遙不可及的夢想。為了翻轉藏翼天使的人生，台港韓三地醫師攜手研究，於本月發表了跨國合作論文，其中一位接受治療的5歲女孩小勻，從原本只能躺著，經過治療後能上學了，寒假倒數他就興奮地整理書包，期待即將到來的上學日。

我是廣告 請繼續往下閱讀

小勻是第一型脊髓性肌肉萎縮症的病童，出生4個月發病後只能躺著，全身幾乎都無法動彈，3餐大都只能由胃造廔進食，每天需要在午睡及夜間睡眠時使用14小時非侵襲性呼吸器維持呼吸功能，就連正常的自主呼吸都是渴望，一口氣喘不上來就會發紺必須立刻送急診。

▲2020年9月小勻入學第一天，拍照紀念這振奮人心又令人感動的一刻。（圖／高醫大提供）
▲2020年9月小勻入學第一天，拍照紀念這振奮人心又令人感動的一刻。（圖／高醫大提供）
直到開始接受Nusinersen治療滿3年後，小勻開始能夠在旁人攙扶下坐起，由口進食的功能改善達到50%，呼吸功能也變強，只有晚上睡覺時需要使用呼吸器7小時。如今不僅能上學，父母甚至帶著他潛水，小勻一步步朝著長大後當醫師的夢想前進。

為了更進一步了解Nusinersen在不同種族間的療效，台灣、香港、韓國等3地8家醫院的兒科醫師更攜手研究，共同發表了一篇跨國合作的論文，該論文於本月11日榮登國際期刊《Journal of Neurology,Neurosurgery and Psychiatry》。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫師鐘育志表示， SMA是一種在嬰幼兒期因脊髓運動神經元退化，造成全身肌肉張力低下、肌無力暨肌肉萎縮的自體隱性遺傳疾病。SMA是目前世界上嬰兒死亡率最高的遺傳疾病，出生後6個月內發病的第一型脊髓性肌肉萎縮症（SMA1）是SMA最常見和最嚴重的類型。

鐘育志說，SMA病友的智力發展與一般人無異，並具有合群及利他性格，這次的跨國合作研究成果對翻轉SMA1病童人生具有重大意義，希望藉由各界持續努力，能全方位協助這群藏翼天使，讓他們也能擁有正常受教權、各種社會活動參與權和無障礙生活環境，以期未來將所學貢獻並回饋於社會。

關鍵字

NOW民調中心

您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.51%96.49%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.25%55.75%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
58.87%41.13%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀