許光漢從小就是桌球校隊 「童年隱疾」意外曝光
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-20 17:44:25
何樂音樂官方YouTube頻道在日前推出彩蛋「2021好運動起來，何樂而不為」實境短片，包含田馥甄、萬芳、吳克群、許光漢、蔡旻佑、廖文強等9組藝人。田馥甄回歸「山友」身分，帶著大家爬上汐止新山；許光漢更一展桌球身手，沒想到意外曝光童年隱疾。
實境短片由田馥甄率打頭陣，她選擇回歸山友身分，她帶領大家攀爬近郊汐止新山，這同時也是她獻出2021年的第一爬，邁開的第一步。談起新年期許，先是自嘲：「Always說要早睡早起，但是都沒有一年成功的2021年我還是想要許這個願望，希望有一天可以實現。」接著她說道：「在工作上面就是順其自然，做自己愛做的事、跟家人跟朋友相處、走進大自然，然後站在舞台上唱歌，都是我愛的事情，2021 繼續」。許光漢則是一展桌球身手，演員顏毓麟來擔任他的桌球對手，許光漢談起桌球淵源，來自小時候罹患氣喘，起初為了身體健康而打，打出興趣進而加入國小球隊，許多粉絲對於他在周杰倫《三年二班》MV演出印象深刻，他笑說真的是一個巧合，當時主任在找適合人選，原本只是在旁邊陪打，在其他考量下就剛好被導演選中，也意外埋下未來在演藝圈發跡的種子。