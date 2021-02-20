許光漢從小就是桌球校隊　「童年隱疾」意外曝光

何樂音樂官方YouTube頻道在日前推出彩蛋「2021好運動起來，何樂而不為」實境短片，包含田馥甄、萬芳、吳克群、許光漢、蔡旻佑、廖文強等9組藝人。田馥甄回歸「山友」身分，帶著大家爬上汐止新山；許光漢更一展桌球身手，沒想到意外曝光童年隱疾。

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▲田馥甄帶領大家爬山。（圖／何樂音樂提供）