珍珠翻玩風潮席捲東南亞！印尼、新加坡紛推珍珠披薩

台灣國民美食「珍珠奶茶」在全球掀起熱潮，珍珠更被日本翻玩成「珍珠麻婆豆腐」、「珍珠炊飯」、「珍珠冷麵」等各種獵奇暗黑料理。而這股翻玩珍珠的風潮也吹到東南亞，連鎖披薩店《達美樂》和《必勝客》近期就分別在印尼和新加坡推出珍珠口味披薩，引發網友討論。

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綜合外媒報導，《達美樂》近日在印尼推出「珍珠牛奶糖」口味披薩，融合軟Q的珍珠、牛奶糖醬、莫札瑞拉起司等甜鹹口味，並在酥脆餅皮上撒上糖霜。單人份披薩售價36,500印尼盾（約新台幣73元），中型披薩則要72,500印尼盾（約新台幣145元），若要換成薄脆餅皮則要價77,500印尼盾（約新台幣154元），當地民眾可以透過官網或手機APP訂餐。

除了印尼，另一個披薩大牌《必勝客》同樣於近期在新加坡推出「棉花糖珍珠披薩」，在酥脆披薩上加上珍珠、棉花糖、莫札瑞拉起司和黑糖醬，《必勝客》更在官網表示這樣的搭配「提供完美的甜鹹平衡」，保證顧客一定「一吃成主顧」。單人份「棉花糖珍珠披薩」套餐售價為新加坡幣11.8元（約新台幣248元）。

「珍珠披薩」的風潮從珍珠發源地台灣掀起，自從嘉義某餐廳發揮創意推出珍珠披薩爆紅後，必勝客就乘著風潮在台灣推出期間限定「黑糖珍奶披薩」，現在又將珍珠披薩的概念引進新加坡，而達美樂也跟進。

事實上，將珍珠融合到甜品中在印尼十分常見，在許多當地珍珠手搖飲料店或咖啡店中，時常會提供加了珍珠的吐司、鬆餅、可頌等甜食。