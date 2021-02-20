夢幻到讓人一秒戀愛！泰國美術館推粉紅溜冰體驗

在四季如夏的泰國，不少民眾都喜歡到溜冰場溜冰消暑，近期，泰國當代美術館（MOCA）因應情人節將展覽空間打造成溜冰場，並打上粉紅燈光，讓許多民眾直呼「太夢幻了！」

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2月14日是西洋情人節，為了慶祝這個充滿愛的月份，泰國當代美術館特別推出名為「吻」的大型的霓虹燈裝置藝術，用粉色和黃色燈管勾勒出戀人擁吻的美妙瞬間，以離地27公尺高度懸掛在展間。

該裝置藝術由泰國時尚雜誌Elle的編輯Pannatorn “Aey” Boonmahitisud和美術館館長Kit Bencharongkul共同策劃推出。為了讓展覽空間盈滿戀愛感，館方還特別將空間改成室內溜冰場，並打上粉紅燈光，期盼吸引各地的愛侶前往打卡拍照。

展間位於整棟美術館的G樓，若只想入場觀看裝置藝術則無需入場費，但想滑冰的民眾則需支付150泰銖（約新台幣140元）的費用，每人限溜冰30分鐘。因應防疫，館方規定每人皆需配戴口罩，並且溜冰場每次只放行10人。

泰國當代美術館（MOCA）位於曼谷乍都節縣（Chatuchak），是一間私立美術館，於2012年由泰國電訊巨頭 Boonchai Bencharongkul 創辦，是全亞洲最大的美術館之一。館內珍藏包括 Thawan Duchanee、Chelermchai Kositpipat 等多位著名泰國藝術家的作品。

全館開放時間為早上10點至下午6點，除了週一休館外，每天營業。