邱太三接陸委會主委 朱立倫怒轟：台灣人民的悲哀
新頭殼newtalk
2021-02-20 17:30:10
總統府昨發布國安高層人事案，前國安會諮詢委員邱太三轉任陸委會主委、陸委會主委陳明通轉任國安局長、國安局長邱國正轉任國防部長、國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員。對此，前新北市長朱立倫今（20日）透過臉書砲轟，總統蔡英任命邱太三為陸委會主委，是台灣人民的悲哀。
朱立倫以「國家公器為民進黨所用，操弄司法、政治追殺！」為題稱，蔡英文昨天任命邱太三為陸委會主委 ，一名曾涉違法濫權關說司法、施壓基層檢察官；一名公懲戒會認其作為戕害司法公信力的人，在民進黨執政之下能擔此要職，不僅給兩岸看笑話，更是台灣人民的悲哀。朱立倫還說，細數這2年，民進黨英系立委陳明文「300萬一卡皮箱」被檢方不起訴；民進黨團總召柯建銘立委之子捲入二級毒品被檢方不起訴；蔡英文表姐夫吳明鴻 接任最高行政法院院長；近日石木欽案爆出多名司法官與富商不當接觸，滾雪球出多起炒股案件，都遭冷處理，司法改革儼然成為口號，長期司法信心被民進黨政府摧毀。另就前總統馬英九深陷三中案官司，新春開工以來已多次被傳喚到案，繼前高雄市長韓國瑜替馬抱屈後。朱立倫也聲援稱，而此同時馬英九從政生涯的清廉、清白，卻遭惡意羞辱，政治追殺，陷入了無盡法律訴訟，每週頻繁出庭，令人感到不平與不捨。朱立倫指控，民進黨一再證實「民進黨執政，國家公器為黨所用，而不是為民服務」，他們不信公道喚不回，他們一起支持馬英九。民進黨如此墮落，國民黨人更應該團結起來，為人民的討公道。嚴格監督，爭取執政，打造廉能政治，避免執政黨的腐敗讓全民承擔。新聞來源為Newtalk 新頭殼