NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

影／宣布競選連任國民黨主席　江啟臣宣告：不會投入2024

記者丁上程／台北報導

2021-02-20 17:23:00｜2021-02-20 18:20:19

▲江啟臣宣布競選連任國民黨主席。（圖／記者呂炯昌攝，2021.02.20）
▲國民黨主席江啟臣透過臉書宣布競選連任黨主席後，下午也出面接受媒體訪問，並直言自己是要擔任「造王者」的角色，尋找出最適合參選2022及2024的人選，自己並不會投入這兩場選戰。（圖／記者呂炯昌攝，2021.02.20）
國民黨主席江啟臣今（20）日中午無預警透過臉書PO文，正式宣布競選連任黨主席。而江啟臣下午也出面接受媒體訪問，他表示現階段最重要的工作，就是幫國民黨找出能夠在2022及2024贏得選戰的人選，江啟臣也表示，自己不會投入2024年總統大選，而是做好「桶箍」的角色，在黨內調和鼎鼐。
我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣在參選聲明中提到，自己不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」，無意在2024年投入總統大選，似乎也在與宣布有意參選黨主席及2024年總統大選的趙少康做出區別。
對此江啟臣直言，這是他個人的想法，因為每個要參選國民黨主席的人條件和背景不一樣，可能目標也不同，他自己要參選，就把為什麼要參選、參選以後要做什麼事情跟大家報告，其他應該就留給國民黨員來決定。
而現場媒體也追問，是不是認為擔任黨主席就不應該參選總統？江啟臣也隨即否認，表示每一個要選黨主席的候選人，可能會有不一樣的看法，他都尊重，而自己不參與總統大選，也是他自己個人的想法，並沒有要針對任何人。
記者詢問江啟臣在過年期間，曾經拜會國民黨內各個大佬，而現階段宣布爭取連任後，是否也會啟動請益之旅？對此江啟臣則回應，現階段還是做好黨主席以及立委等工作，「如果是黨主席競選的相關活動，至少還要等到參選登記之後」。
針對現階段檯面上僅只有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等競爭者，不過黨內似乎仍有「有志之士」並未宣布參選。「參選、不參選，都是大家自己本身的考量，我必須尊重。」江啟臣說，「國民黨的黨內民主，就是要能夠良性跟公平的競爭，我也樂見這樣的黨內民主發展」。
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.51%96.49%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.25%55.75%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
58.87%41.13%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀