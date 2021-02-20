影／宣布競選連任國民黨主席 江啟臣宣告：不會投入2024
記者丁上程／台北報導
2021-02-20 17:23:00｜2021-02-20 18:20:19
國民黨主席江啟臣今（20）日中午無預警透過臉書PO文，正式宣布競選連任黨主席。而江啟臣下午也出面接受媒體訪問，他表示現階段最重要的工作，就是幫國民黨找出能夠在2022及2024贏得選戰的人選，江啟臣也表示，自己不會投入2024年總統大選，而是做好「桶箍」的角色，在黨內調和鼎鼐。
江啟臣在參選聲明中提到，自己不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」，無意在2024年投入總統大選，似乎也在與宣布有意參選黨主席及2024年總統大選的趙少康做出區別。對此江啟臣直言，這是他個人的想法，因為每個要參選國民黨主席的人條件和背景不一樣，可能目標也不同，他自己要參選，就把為什麼要參選、參選以後要做什麼事情跟大家報告，其他應該就留給國民黨員來決定。而現場媒體也追問，是不是認為擔任黨主席就不應該參選總統？江啟臣也隨即否認，表示每一個要選黨主席的候選人，可能會有不一樣的看法，他都尊重，而自己不參與總統大選，也是他自己個人的想法，並沒有要針對任何人。記者詢問江啟臣在過年期間，曾經拜會國民黨內各個大佬，而現階段宣布爭取連任後，是否也會啟動請益之旅？對此江啟臣則回應，現階段還是做好黨主席以及立委等工作，「如果是黨主席競選的相關活動，至少還要等到參選登記之後」。針對現階段檯面上僅只有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等競爭者，不過黨內似乎仍有「有志之士」並未宣布參選。「參選、不參選，都是大家自己本身的考量，我必須尊重。」江啟臣說，「國民黨的黨內民主，就是要能夠良性跟公平的競爭，我也樂見這樣的黨內民主發展」。