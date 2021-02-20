影／談國安人事異動 江啟臣：蔡英文應親自說明兩岸規劃
記者丁上程／台北報導
2021-02-20 17:55:55｜2021-02-20 18:20:49
蔡政府昨（20）日晚間公布國安團隊的新人事異動，其中由陳明通擔任國安局長、邱太三接任陸委會主委等布局，被外界形容為蔡政府未來想重啟兩岸溝通與交流的舉動。對此國民黨主席江啟臣今天下午回應，表示總統蔡英文應親自出面說明，讓國人都可以了解這些人事調整的原因，以及未來對於兩岸政策的擘劃。
針對蔡政府公佈的國安人事異動，江啟臣強調，國民黨在拜登政府就任前，就不斷提醒蔡政府應該提前開始針對未來的中美關係變化，進行相關的準備以及應對措施。「我相信他們昨天的調整跟安排，應該也是有把這個話聽進去，然後也做了一些調整。」江啟臣說，「只是這樣的調整到底有沒有辦法因應中美關係的變化，以及兩岸之間的關係處理，都還要再觀察」。江啟臣也強調，兩岸國防外交就是總統的權限，能不有效地因應與調整，關鍵人物就是總統蔡英文。「所以這樣的人事調整背後，其實我們更想知道，蔡總統在兩岸政策上的實質作為是什麼。」江啟臣說，「有人批評是換湯不換藥，或是大風吹，都顯示大家對於人事異動的原因還是沒有辦法很清楚地了解，我想總統蔡英文應該親自出面，向國人說清楚講明白」。