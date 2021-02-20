澳網／力退美國黑馬 大坂直美奪生涯第4座大滿貫金盃
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-20 18:09:05
澳網女單冠軍戰今(20)日登場，世界排名第3的日本大坂直美以6:4、6:3擊敗第22種子美國黑馬Jennifer Brady，勇奪生涯第2座澳網冠軍，並保持大滿貫決賽勝率百分百，帶回生涯第4座大滿貫金盃。
大坂本屆澳網先在8強拍落我國一姐謝淑薇，接著力退39歲美國名將小威(Serena Williams)，強勢尋求生涯第4座大滿貫金盃，此前大坂在2018年美網、2019年澳網和2020年美網封后，只要打進大滿貫決賽就能奪冠。過去雙方3度交手，大坂只在2014年輸球，手握2連勝，今天首盤大坂率先在第4局成功破發，不過下局馬上遭回破，關鍵第9局，大坂救回1個破發點來到5:4「聽牌」， 第10局在落後情況下連拿4分再度破發，以6:4收下首盤。次盤，大坂延續氣勢連拿4局，儘管第5局遭破發仍無法阻止大坂奪冠決心，最後靠著自己的發球局連拿4分，完全沒讓對手有機會翻盤，以6:3拿下生涯澳網第2冠。此役進行1小時17分鐘。大坂也追平澳洲傳奇Margaret Court在1962年創下的紀錄，生涯前4場大滿貫決賽都封后。