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泰國蜜糖系男星爆紅　奪大陸網站票選海外人氣王

記者賴正琳/綜合報導

2021-02-21 05:00:00

帥哥
▲作為一名新生代的演員與歌手，暱稱為PP的Krit Amnuaydechkorn因主演泰劇《以你的心詮釋我的愛》而爆紅，加上與前輩Tor Thanapob長得有幾分相似，讓人印象深刻。（圖／翻攝自Instagram）
根據四方報報導，作為一名新生代的演員與歌手，暱稱為PP的Krit Amnuaydechkorn因主演泰劇《以你的心詮釋我的愛》而爆紅，加上與前輩Tor Thanapob長得有幾分相似，讓人印象深刻。據悉，Krit家庭富裕，還曾留學美國，多國文化薰陶之下，讓他在性格和穿搭方面都有獨特的魅力。
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現實中的 Krit是個好玩又有趣的小男生，有著非常獨特的個人特色。就像他選擇攻讀數學系，雖然他數學不是特別好，對他來說也是一個挑戰，但他認為學習就是為了克服自身不擅長的領域。在時尚穿搭方面，PP Krit也是一個特別敢穿的人，能把一些簡單的服飾穿出自己的味道，即使是女裝也能很好的駕馭。2020年12月份的時候，PP Krit還以模特兒身份參加了在Siam Paragon舉行的Millennials Choice 2020時裝秀。
雖然年僅22歲，但他已累積超過百萬名粉絲，且私下和同為新生代演員的Captain現任女友Ploy Chavaporn關係良好，甚至讓Ploy發了合照在社群平台上，足見他的好人緣。雖然年僅22歲，但他已累積超過百萬名粉絲，且私下和同為新生代演員的Captain現任女友Ploy Chavaporn關係良好，足見他的好人緣。而他主演的《以你的心詮釋我的愛》更紅到大陸，在2020年時奪得第五屆微博電視劇大賞人氣海外劇集的第一名，他本人更奪下人氣海外劇星冠軍寶座，讓人相當期待他的未來發展。
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2021-02-19-2021-02-25

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2021-02-17-2021-02-23

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