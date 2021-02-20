蔡政府國安人事新布局為重啟兩岸對談？學者：過度解讀
記者丁上程／台北報導
2021-02-20 18:47:14
蔡政府昨（19）日晚間宣布國安人事新異動，其中由熟稔兩岸事務的陸委會主委陳明通擔任國安局長，以及法務部前部長邱太三接任陸委會主委等布局，被外界形容為蔡政府未來想重啟兩岸溝通與交流的舉動。不過學者看法相對保守，認為這樣的解讀似乎有些過度。
東華大學教授施正鋒在接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，外界認為由陸委會主委接任國安局長，打破了過去由軍系人士擔任局長的傳統，「這樣看起來很像是蔡政府打算把兩岸議題，作為重要的國安問題處理，這個無可厚非。」但話鋒一轉，施正鋒也強調，外界直指是蔡政府打算重啟兩岸互動，「這樣解讀恐怕還有待商榷」。施正鋒強調，即使蔡政府在最後任期，有意想與中國大陸重啟交流，「重點還是要看習近平有沒有意願，現在看起來比較偏向根本不想搭理台灣。」施正鋒說，「如果蔡政府只能被動透過人事布局向對岸喊話，恐怕象徵意義仍舊大於實質意義」。而施正鋒也分析，讓陳明通擔任國安局長，邱太三回鍋陸委會，「比較明顯的意義在於蔡英文想著重在陸委會與國安局，因為兩人都算是蔡英文的人。」施正鋒說，「也因此將兩岸議題的著力點，移向國安局，相較之下過去實質扮演兩岸交流橋樑的海基會，恐怕會繼續被邊緣化」。