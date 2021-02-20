無米樂崑濱伯過世　黃偉哲、台南立委表達哀悼

記錄片《無米樂》

20）日下午3點46分在自家過世，享耆壽92歲，噩耗一出，台南市長黃偉哲也表示相當不捨，並在臉書貼出數張崑濱伯的照片，希望「崑濱伯安息、無米樂延續

這一生為這塊土地的付出。

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▲台南市長黃偉哲貼出與崑濱伯的合照，希望「崑濱伯安息、無米樂延續」。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

× ▲台南市長黃偉哲貼出與崑濱伯的合照，希望「崑濱伯安息、無米樂延續」。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

2004年的記錄片《無米樂》以台南市後壁區的菁寮老人家崑濱伯、煌明伯、文林伯等三人為主角，分享他們的勞動身影和生命的故事，後壁也因此被稱做「無米樂的故鄉」，更成為知名的觀光景點，崑濱伯黃崑濱更在2006年以益全香米獲全國稻米競賽冠軍，2016年更獲總統蔡英文聘任為總統府國策顧問，如今煌明伯殷煌明已於2016年病逝，崑濱伯黃崑濱今天過世，僅剩文林伯還在鄉間拉著牛車帶遊客遊覽菁寮風光。

台南市長黃偉哲說，去年曾陪同蔡英文總統探訪國策顧問崑濱伯，他心之所繫的是臺灣農村的人事物，今天，崑濱伯了卻牽掛與病痛，留下他溫暖的笑容與熱切的愛鄉情懷，讓鄉親們無限追思，崑濱伯，請繼續看顧您所摯愛的土地，從自己擔任台南縣議員開始，崑濱伯的叮嚀與教誨，自己和所有的後輩都會謹記在心，接續打拚，「崑濱伯，請您安息」。

▲崑濱伯在2016年獲總統蔡英文聘任為總統府國策顧問。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

× ▲崑濱伯在2016年獲總統蔡英文聘任為總統府國策顧問。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

台南立委陳亭妃則表示無限哀痛，敬愛的崑濱伯一路好走，來自台南後壁的崑濱伯，是典型台灣做事人的代表，他的純樸及踏實，深深的渲染了身邊每個人，感謝崑濱伯這一生為這塊土地的付出。

立委賴惠員也說，崑濱伯一生為農業、為台南、為台灣付出，也在從政的道路上給予許多寶貴的意見，一路提攜照顧，是心中最敬重的前輩，感謝崑濱伯為這片土地打拼奮鬥一輩子，您的身影將永遠留在後輩的心中；立委林宜瑾則感謝崑濱伯一直以來為農民發聲，推廣稻米文化，祝崑濱伯一路好走