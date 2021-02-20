「超人」領軍戴口罩 擔心超能力遺傳給小孩
記者翁新涵/綜合報導
2021-02-20 19:30:28
全新DC原創影集《超人與露易絲》即將在台播出，但其實該劇去年在拍攝期間，曾因為疫情的關係，停工了好幾個月，幸虧後來順利在溫哥華復拍，才能夠讓觀眾順利看到這部影集。
但也因為如此，美國CW電視網為了向大眾宣導戴口罩的重要性，把旗下所有劇集的海報都加工處理，讓多位超級英雄們包括《閃電俠》、《女超人》、《DC明日傳奇》、《黑閃電》、《超人與露易絲》的主角們都戴上口罩。不僅如此，海報中的標語也一律改成「真正的英雄戴上口罩」，向不習慣戴著口罩的美國民眾，倡導防疫的重要性。此外，全新的《超人與露易絲》劇情講述在面對超級大反派、怪物對城市造成巨大災害、外星入侵地球或企圖消滅人類之後，「鋼鐵英雄」克拉克肯特和漫畫界最著名的記者露易絲蓮恩，將面對有史以來最艱鉅的挑戰之一：身為當今社會的雙薪家長，他們要攜手面對並解決生活中的種種壓力與瑣事，並時刻觀察小孩是否有遺傳到他們爸爸身為氪星人的超能力。《超人與露易絲》2月24日晚間９點於Warner TV頻道首播。
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