「超人」領軍戴口罩　擔心超能力遺傳給小孩

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不僅如此，海報中的標語也一律改成「真正的英雄戴上口罩」，向不習慣戴著口罩的美國民眾，倡導防疫的重要性。

▲▼DC超級英雄們全戴上口罩。（圖／CW推特）

此外，全新的《超人與露易絲》劇情講述在面對超級大反派、怪物對城市造成巨大災害、外星入侵地球或企圖消滅人類之後，「鋼鐵英雄」克拉克肯特和漫畫界最著名的記者露易絲蓮恩，將面對有史以來最艱鉅的挑戰之一：身為當今社會的雙薪家長，他們要攜手面對並解決生活中的種種壓力與瑣事，並時刻觀察小孩是否有遺傳到他們爸爸身為氪星人的超能力。