P聯盟／桃園解封！關達祐連拿5分 領航猿險勝攻城獅
記者鍾東穎/桃園報導
2021-02-20 19:24:11｜2021-02-20 19:31:08
經過農曆春節近2周休兵，P. LEAGUE+職籃聯盟今(20)日重燃戰火，桃園領航猿主場迎戰新竹攻城獅，差點浪費雙位數領先，最後靠著關達祐關鍵時刻連拿5分，加上洋將傑克轟下32分，領航猿有驚無險以108:102獲勝。
由於新冠肺炎疫情關係，領航猿連8個主場賽事閉門進行，預估虧損達千萬新台幣，好在疫情趨緩，今天終於能開放球迷進場，限制最多3千人進場，採「梅花座」，賽前票房賣出2千多張。比賽開始，攻城獅221公分洋將塔壁首節打到一半就收下3次犯規，不得不下場休息，領航猿趁機攻下大局，Q戴維斯助攻里德，接著自己轟進三分砲，帶起一波13:0攻勢，首節打完領航猿以27:17建立雙位數領先。上半場領航猿靠著雙洋將里德19分、傑克17分領軍，以55:42領先，攻城獅手感不佳命中率僅4成出頭，洋將狠投拿到最高11分，鄭瑋7分居次且為本土最佳。原本還握有9分領先的領航猿，決勝節開局突然啞火，攻城獅靠著狠投和高國豪聯手攻下一波13:4追到平手，狠投外線遭犯，把握3罰機會成功逆轉戰局，雙方你來我往。領航猿憑藉先發後衛關達祐切入，進算加罰連拿5分，重新要回領先，儘管攻城獅換上陳堅恩砍近三分球追到只差3分，但塔壁6犯離場戰力大傷，最終領航猿有驚無險以6分之差獲勝。領航猿以捷克32分為最高，里德挹注25分，關達祐貢獻13分，攻城獅方面，狠投30分白搭、高國豪則是繳出新高23分。