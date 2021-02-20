歡樂無法黨掰了！呱吉曝遭廢黨「背後用意」：預定的結局

台北市議員、知名YouTuber「呱吉」邱威傑，2019年11月5日宣布與網紅志祺七七、「眼球中央電視台」主播視網膜等人聯手籌組「歡樂無法黨」，並於同月在14日舉辦歡樂無法黨成立大會掀起熱議。不過內政部2月19日公告，歡樂無法黨因成立兩年多來未完成法人登記，將依法廢止該黨政黨備案。對此，呱吉稍早也親自感謝所有支持者，更幽默表示「會問我2022還有沒有要選的人，應該會再少一些了吧」。

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呱吉透過「歡樂無法黨」臉書粉專透露，歡樂無法黨在2020年2月正式完成登記程序後，因為一年內未完成法人登記，所以歡樂無法黨遭到內政部「自然消滅」，呱吉承認這也是「一個預定好的結局」，他強調當時創黨的初衷就是想要在去年大選前舉行一場公民教育活動，「我們想透過正式成立一個政黨，來讓大家了解台灣的政黨政治、什麼是政黨票、不分區與區域立委的差別在哪裡」。

▲內政部宣布依法廢止「歡樂無法黨」政黨備案。（圖／翻攝自內政部網站）

2019年11月呱吉宣布組成「歡樂無法黨」，2020年2月19日宣布收到內政部的公文，正式成為台灣第365個合法政黨。呱吉表示當時志祺七七、視網膜和他本人分別在不同主題上傳遞他們認為重要的政治知識，而「廢黨」則是最後一堂課程，「其實法人登記沒有那麼難，大家可以去查一下相關規定，我做得到的。需要花的錢大概幾千塊工本費而已」。

呱吉解釋，因為「歡樂無法黨」沒有在2022或2024推出候選人的打算，所以最佳的解散時間點和解散方式就是「不完成法人登記」，他指出完成政黨登記這件事情不需要什麼財力或是什麼深厚的政治背景，「這是每一個公民都可以發起和做到的事」，文末也表示從沒有完成了法人登記、在2022推出幾十個候選人搶攻地方議會席次的想法，同時也向所有支持、陪伴歡樂無法黨走過歷程的民眾道謝。（編輯：楊智傑）