黃崑濱辭世 蔡英文悲慟不捨：永遠記得他愛人惜物的精神
編輯林莞茜／綜合報導
2021-02-20 19:43:38｜2021-02-20 20:08:13
無米樂主角、前總統府國策顧問黃崑濱於今（20）日下午在台南老家去世，享耆壽92歲，總統蔡英文稍早在臉書上寫下「崑濱伯和無米樂，是每一個台灣人心中的鄉愁」，雖然感傷，但她會永遠記得崑濱伯開朗的笑容、愛人惜物的精神，她也會繼續把工作做好，就像崑濱伯一輩子只做一件事，把米種好那樣。
蔡英文說，在她心中的崑濱伯開朗又和善，對農業和土地有很深的感情和堅持。她記得第一次去拜訪他時，那時還不是總統，沒有戒備森嚴的隨扈，我們一起坐在崑濱伯家門口，和崑濱嫂、鄰居們自由自在的閒聊，感受到濃濃的台灣人情味。蔡英文提到，在她當了總統之後，崑濱伯成為國策顧問。但崑濱伯不常來台北，而是蔡英文有機會去台南時就常到後壁看他，聽他分享農民的心聲和建議。蔡英文提及崑濱伯真的是她在農業政策上非常重要的顧問。但今天得知崑濱伯離開了，蔡英文表示雖然感傷，但會永遠記得崑濱伯開朗的笑容、愛人惜物的精神。她也會繼續把工作做好，就像崑濱伯一輩子只做一件事，把米種好那樣。副總統賴清德也在臉書上表達萬分不捨及難過。他憶及和崑濱伯每次的互動，都有滿滿的溫暖，從他所散發出台灣農民敬天愛地的謙卑精神中，深刻感受到他的生命智慧。賴清德說，崑濱伯雖然離開我們，他一生愛鄉愛土的身影及樸實打拚精神，將會永遠流傳。我們也會永遠記得您。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統聞訊後感到萬分悲慟與不捨，她說崑濱伯不只是她非常敬重的長者，更是國家農業政策的重要顧問。崑濱伯生前致力於推廣台灣的農村文化，蔡總統每次與崑濱伯互動交談，都能從他的身上感受到生命的智慧，而崑濱伯一生所代表的，正是台灣人樂天、敬天的打拚精神，以及不畏艱難的樸實韌性。張惇涵說，總統深盼崑濱嬤和家屬一定要節哀保重，也請台南市黃偉哲市長及農委會陳吉仲主委全力協助家屬治喪事宜，並且也將安排合適時間前往致意。願崑濱伯安息，也期盼無米樂的精神永存。民主進步黨發言人顏若芳也指出表示，對於國策顧問崑濱伯的辭世，民進黨深表哀悼，並期盼崑濱嫂與家屬節哀保重，黨中央將委請台南市黨部關心並配合家屬協助相關治喪事宜。顏若芳說，崑濱伯一生為台灣農業堅持付出。2004年因紀錄片《無米樂》而廣為人知。2006年，更以益全香米獲全國稻米競賽冠軍。2016年榮獲蔡英文總統聘任為總統府國策顧問。他的樂天知命，不但是台灣農民踏實的生活態度，更代表著台灣人積極、樂觀的精神。民主進步黨會承續崑濱伯的這份精神，為他所熱愛的台灣未來打拚。