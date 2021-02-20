黃崑濱辭世　蔡英文悲慟不捨：永遠記得他愛人惜物的精神

無米樂主角、前總統府國策顧問黃崑濱於今（20）日下午在台南老家去世，享耆壽92歲，總統蔡英文稍早在臉書上寫下「崑濱伯和無米樂，是每一個台灣人心中的鄉愁」，雖然感傷，但她會永遠記得崑濱伯開朗的笑容、愛人惜物的精神，她也會繼續把工作做好，就像崑濱伯一輩子只做一件事，把米種好那樣。

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蔡英文說，在她心中的崑濱伯開朗又和善，對農業和土地有很深的感情和堅持。她記得第一次去拜訪他時，那時還不是總統，沒有戒備森嚴的隨扈，我們一起坐在崑濱伯家門口，和崑濱嫂、鄰居們自由自在的閒聊，感受到濃濃的台灣人情味。

蔡英文提到，在她當了總統之後，崑濱伯成為國策顧問。但崑濱伯不常來台北，而是蔡英文有機會去台南時就常到後壁看他，聽他分享農民的心聲和建議。蔡英文提及崑濱伯真的是她在農業政策上非常重要的顧問。

但今天得知崑濱伯離開了，蔡英文表示雖然感傷，但會永遠記得崑濱伯開朗的笑容、愛人惜物的精神。她也會繼續把工作做好，就像崑濱伯一輩子只做一件事，把米種好那樣。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統聞訊後感到萬分悲慟與不捨，她說崑濱伯不只是她非常敬重的長者，更是國家農業政策的重要顧問。崑濱伯生前致力於推廣台灣的農村文化，蔡總統每次與崑濱伯互動交談，都能從他的身上感受到生命的智慧，而崑濱伯一生所代表的，正是台灣人樂天、敬天的打拚精神，以及不畏艱難的樸實韌性。

張惇涵說，總統深盼崑濱嬤和家屬一定要節哀保重，也請台南市黃偉哲市長及農委會陳吉仲主委全力協助家屬治喪事宜，並且也將安排合適時間前往致意。願崑濱伯安息，也期盼無米樂的精神永存。