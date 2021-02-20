江啟臣想當「造王者」不追逐2024 趙少康：預祝造王成功
記者丁上程／台北報導
2021-02-20 19:54:02
國民黨主席江啟臣今（20）日中午透過臉書PO文，正式宣佈投入今年7月的黨主席選舉爭取連任。下午在出面接受媒體訪問時，也表示自己打算做「造王者」，2022年及2024年選戰自己不會參與，而是找出最適合的候選人。而日前宣布欲投入黨主席選舉、並想參選2024總統大選的趙少康，也對此發表聲明表示尊重，「並預祝江主席造王成功。」
趙少康表示，江啟臣主席決定競選國民黨主席連任表示樂觀其成，「也祝福江主席選舉過程一切順利。」趙少康說，「至於江主席發願要做國民黨的『造王者』，自己不參加2024總統大選，趙少康表示尊重，並預祝江主席造王成功」。而針對參選國民黨主席一事，趙少康也表示，目前態度沒有改變，維持過去曾向江主席表達自己要先取得參選資格，再做進一步決定的立場。身為可能的黨主席競爭者，趙少康強調，競爭歸競爭，最重要的是2024黨內一定要團結合作，各安其分、各司其職，集中意志與力量，才能打贏艱困的一戰，更不要忘記，除了勝選還要治國，才能讓台灣再次偉大！聲明最後，趙少康也再次強調，千萬不可重蹈2016、2020黨內分裂、力量分散以致連續兩次失敗的慘痛教訓。