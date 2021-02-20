P聯盟／8場沒觀眾關達祐好緊張 決勝節和Ｑ聯手殺入禁區
記者鍾東穎/桃園報導
2021-02-20 20:17:14｜2021-02-20 20:20:12
連續8場閉門進行後，桃園領航猿今(20)日終於解封，不過差點在約2千名球迷觀賽下遭逆轉，所幸最後先發後衛關達祐在關鍵時刻連拿5分再度拉開領先，終場以108:102險勝新竹攻城獅。
賽後楊宜峰表示，「前三節會領先是因為我們轉換快攻跑得不錯，我們合作做得不錯，但第四節球員開始放鬆了，自己變成單打獨鬥，攻擊完沒有人回防，被一波8:0追上。」所幸緊急叫暫停穩定軍心，楊宜峰強調領航猿需要打出團隊配合，也稱讚致勝功臣之一的關達祐，「當然達祐本來在場上就是一個箭頭，我們本來就是鼓勵他去進攻，他其實也表現得不錯，但讓狠投得了太多，導致分數拉不開。」關達祐第四節後半段連續切入，還有一次漂亮「三分打」和中鋒配合，「平常不管是跟Q(戴維斯)或澎澎(陳冠全)都會做一些卡位動作，平時就會做到，有保持默契。」久違見到球迷，關達祐坦言賽前會緊張，畢竟8場沒觀眾了，彭俊諺則表示，「大家都很期待觀眾進場幫我們進場加油，隨時做好準備迎接球迷，就算沒球迷，場下球員就像觀眾也幫場上加油，越打越興奮。 」