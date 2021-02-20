談罔腰懷孕「連小學生都知道不可能」 他無奈吐擔憂
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-20 21:21:15
變性網紅罔腰日前在社群媒體曬出超音波照表示懷孕，引起各界爭議，對此，網紅鬼才阿水也在臉書發表看法，認為：「是不是謊言說久了，有一天連自己都騙過時，虛假就會成為現實了。」
鬼才阿水在臉書寫下長文提到，變性網紅罔腰聲稱懷孕一事引發許多人討論，因為在沒有子宮的情況下，是不可能正常受孕的，許多專業醫師也出面斥責，縱使罔腰透露這是人體測試，批評聲浪依舊不減。因此他以醫學專業角度來看，「在一個有受過基礎教育的人的思維邏輯，都會認為這個懷孕是不大可能的，畢竟這違背常理，但有趣的事情是，即使這次的事情如此『超現實』，許多專業的醫師都出面表示不可能，卻在某些人眼中這是不能說的『現實』。」接著他提到，女性在懷孕過程中胎兒沒有正確著床在子宮，就是子宮外孕，也是罔腰指的腹腔懷孕，「這是相當嚴重且緊急的事情，醫療團隊將會第一時間做處置，但她本人卻看似無所謂，這其實是很錯誤的示範。」鬼才阿水也指出，罔腰在孕期飲酒，卻表示飲酒對懷孕沒有影響，更是嚴重的錯誤，他也強調能理解渴望擁有孩子的心情，但無謂的紛擾，反倒造成了社會成本無意義的浪費。而他在留言處補充道：「我常常在想，是不是謊言說久了，有一天連自己都騙過時，虛假就會成為現實了。」甚至表示，這次的事件已經簡單到「連小學生都知道是不可能的事情」，可是就算這樣，還是會有人奉為圭臬，「這種問題最棘手的，就是相信的人還會覺得自己才是聰明的，這種反智的行為，我們該如何去教育才是根本上的問題。」
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