大樂透槓龜！下期保證1億元、春節大紅包加碼機會別錯過
編輯林莞茜／綜合報導
2021-02-20 22:04:10
台灣彩券今（20）晚開出第110023期大樂透，頭獎無人中獎，頭獎獎金3,265萬元累入次期，預估下期（2/21）銷售金額1.6億元，頭獎金額保證1億元。另外在大樂透春節大紅包部分，開出17組，總中獎注數為19注，其中15組為單注中獎，2組為2注均分。
至於加碼的春節大紅包獎項，台彩表示，本期共開出17組，有15組為一注獨得100萬元獎金，另有2組為2注均分，每注各得獎金50萬元。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為336組，還剩24組，次期（2月21日）將繼續加開春節大紅包。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。台彩指出，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共19家，其中，位於高雄市三民區的「鑫寶彩彩券行」2/19、2/20連續兩天開出春節大紅包獎項，而高雄市左營區的「欣樂欣彩券行」在加碼首日2/9即開出一注春節大紅包獎項，時隔10日再度開出，本次亦為該家投注站第四屆以來開出的第四次春節大紅包。此外，新竹縣竹北市的「財鑫彩券行」曾於106年春節期間的大年初五開出2.33億元的大樂透頭獎，107年亦曾開出過春節大紅包獎項，今天晚上也幸運開出百萬獎金的春節大紅包。台彩表示，大樂透360組100萬元的春節大紅包加碼活動自2/9起已開獎12期，累計已送出336組，平均每期送出28組100萬元，剩下的最後24組有機會在明日全部送完，想中大獎的民眾一定要把握最後的機會。第110023期大樂透中獎號碼為01、06、10、11、26、47，特別號22；春節大紅包開出號碼為05、06、08、15、17、22、28、29、47。