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屏東熱博拚最後一週　潘孟安邀請屏東媳婦邵庭瓜棚下做菜

記者郭凱杰／高雄報導

2021-02-20 23:12:48

▲潘孟安與邵庭在瓜棚下宣傳熱博園區內展售的屏東農漁特產品。（圖／屏東縣政府提供）
▲潘孟安與邵庭在瓜棚下宣傳熱博園區內展售的屏東農漁特產品。（圖／屏東縣政府提供）
屏東熱帶農業博覽會即將於3月1日閉幕，屏東縣政府拚最後一週及二二八連假，今（20）日邀請屏東媳婦、藝人邵庭與縣長潘孟安在熱博瓜棚下，利用屏東農村在地生產的優質農漁產品入菜，15分鐘一道健康美味「龍膽石斑海派豆乳鍋」就能澎湃上桌，同時中華職棒大聯盟的6位吉祥物也現身瓜棚，體驗採果樂，並與潘孟安登上彩稻看台欣賞彩繪稻田，吸引不少民眾爭搶合照。
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▲屏東縣長潘孟安與今年熱博彩稻主題「中華職棒大聯盟吉祥物」合體，在熱博瓜果綠廊內一起宣傳屏東農村好食材。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏東縣長潘孟安與今年熱博彩稻主題「中華職棒大聯盟吉祥物」合體，在熱博瓜果綠廊內一起宣傳屏東農村好食材。（圖／屏東縣政府提供）
屏東熱博今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，採實名制，每天上限6.5萬人次，同時園區規定不能飲食，影響設攤意願和入園人數，今年從2月6日開園至昨天，入園人數38萬餘人次，而去年入園總人數有110萬人次。
▲屏東縣長潘孟安與屏東媳婦、藝人邵庭及與會人員合影。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏東縣長潘孟安與屏東媳婦、藝人邵庭及與會人員合影。（圖／屏東縣政府提供）
園區即將於3月1日閉幕，縣政府拚最後一週及二二八連假，今天邀請邵庭與潘孟安在瓜棚下，以屏東的龍膽石斑料理「龍膽石斑豆乳鍋」，宣傳園區也宣傳園區內展售的屏東農漁特產品。
潘孟安指出，這鍋「龍膽石斑海派豆乳鍋」的食材，全部來自屏東各產地直送，有枋寮鄉新龍社區養殖的龍膽石斑、內埔鄉東片社區共享農場栽種的新鮮蔬菜、新園鄉瓦磘社區黑豆所做的黑豆漿，以及九如鄉昌榮社區所養的貴妃雞蛋等，食材新鮮又美味，在熱博農村再生區就能買得到。
潘孟安表示，春節假期已經結束，隨之而來的是二二八連假，縣府仍秉持「防疫優先，生活如常」原則，落實高規格的防疫措施，請民眾安心，屏東熱博展期至3月1日，熱博最後3天將有人氣啦啦隊女孩見面會。
另外，今年熱博的彩稻圖騰與中華職棒合作，以中華職棒各隊的吉祥物為圖案，今天各職棒吉祥物人偶也快閃入瓜果綠廊，摘下瓜棚南瓜入菜，還摘下長長的瓜當球棒，圓圓的果當棒球，體驗屏東熱博特有的採果樂活動。
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