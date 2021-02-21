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布林肯將參與歐盟外長會議　香港緬甸情勢受矚目

中央社

2021-02-21 08:52:51

▲美國國務卿布林肯今天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪首度通話，提到新疆、西藏與香港的人權及民主價值，也說會為威脅台海穩定對中國究責。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟將在22日舉行外長視訊會議，美國國務卿布林肯也受邀參與，歐美是否對香港、緬甸情勢發言備受矚目。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）歐洲聯盟將在2月22日舉行外長視訊會議，焦點將是美國國務卿布林肯受邀參與，除對歐美關係交換意見外，議程中包括關注香港、緬甸等情勢，歐美是否發表評論受矚目。
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歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）與27成員國外長將在2月22日召開外交事務會議，根據歐盟最新公布，當天主要議程將針對緬甸、衣索比亞、白俄羅斯以及香港等最新情勢交換意見。
這次外長會議最受關注之處是布林肯（AntonyBlinken）受邀參與，除對歐美關係交換意見外，由於議程中包括討論香港實施港區國安法後最新政治情勢，關切北京當局是否採取進一步措施限制民主及司法獨立，歐美是否會進一步公開評論中國受矚。
美國總統拜登2月19日向歐洲盟友喊話，籲準備與中國長期戰略競爭，他透過視訊在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上表示，必須共同為與中國的長期戰略競爭做準備，美國、歐洲與亞洲所有國家共同努力以確保和平、捍衛共享價值，並促進在太平洋地區的繁榮。
他向歐洲盟友表示，美國與國際夥伴必須為與中國長期戰略競爭做準備，反擊中國政府在經濟方面不當與脅迫的行為。
此外，自緬甸軍方發動政變後仰光出現大規模街頭抗議，一名女子在反政變抗議活動期間頭部中彈死亡，對此波瑞爾今天對軍隊向抗議者的暴力行為表達強烈譴責，表示22日的歐盟外長會議將會做出相關措施決定。（編輯：林憬屏）1100220
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