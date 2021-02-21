幾歲開始喜歡喝咖啡？全場答案竟「一面倒」：幾乎天天喝

許多人習慣在早上喝杯咖啡來提振精神，無論是高單價咖啡或是平價咖啡都有人喜愛。而近日有網友就好奇詢問大家「幾歲開始喜歡喝咖啡？」沒想到眾人答案幾乎一面倒，直呼「幾乎天天喝」。

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原PO在PTT女孩板表示，「咖啡在小朋友的時候都應該不喜歡喝，因為苦苦的，頂多就焦糖瑪奇朵這種有糖的，或者星冰樂這種超甜的」，他並好奇「但到幾歲的時候開始轉折喜歡喝咖啡呢？」直言小時候苦苦酸酸的黑咖啡，長大喝起來卻又是另一種滋味了，同時更透露「我自己認定是出社會後生活變苦了」。

▲網友在PTT討論幾歲開始喜歡喝咖啡。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，眾網友紛紛留言「出社會，不過最好的咖啡覺得不苦，反而喝得出風味」、「出社會，脫離大學要一天上八小很累」、「出社會需提神後」、「當社畜開始喝，變每天一杯」、「學生時間偶爾喝，出社會真的是幾乎天天一杯」、「現在咖啡是工作上不可或缺的，完全離不開欸！」

另還有人直指「出社會好久了，還是不愛，只愛焦糖瑪奇朵焦糖加爆」、「一直都不喜歡」、「不覺得好喝，只把它當提神飲料，不過也幾乎每天喝」、「喝到好豆子以後，我討厭偏酸的咖啡，但以前都是喝到酸的，所以不愛，後來就迷上了」、「年輕時都喝拿鐵，現在只喝黑咖啡，黑的才能體會風味」、「喜歡咖啡口味的東西跟聞咖啡香，但不怎麼喜歡喝咖啡 」。（編輯：許苡晴）