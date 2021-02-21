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緬甸反政府示威升溫！軍方朝抗議者開槍造成2死、20傷

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-21 09:41:18

緬甸
▲緬甸曼德勒警方20在造船廠與示威者爆發衝突，警方朝著示民眾開槍造成2人死亡。網路上，不少人貼出在街道上拾獲實彈、橡膠子彈彈殼的照片。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸軍方2月1日發動政變奪權後，緬甸民眾持續組織抗議集會反對軍事政變、聲援遭到逮捕的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等民選領袖。緬甸軍方的安全部隊昨（20）日在第二大城曼德勒（Mandalay）對示威群眾發射實彈及橡膠子彈，造成2人死亡、至少20人受傷。
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據《路透社》報導，當地的救護人員表示這是民間發起抗議活動2週以來，死傷最嚴重的一次。上週，首都（Naypyitaw）一名女性示威者被警方開槍擊中頭部死亡，為緬甸反政府示威的首位死者。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸軍警對示威者發射催淚彈、水炮，造成數人身體不適。（圖／美聯社／達志影像）
週六（20）上午，緬甸各城市都有抗議者走上街頭，包括少數民族、文學家、說唱藝人和鐵路工人，各行各業的人們高舉三指、手持翁山蘇姬的肖像抗議軍事奪權。
緬甸第二大城曼德勒的軍警與參與罷工的造船廠工人爆發衝突，一些示威者在街道上與警方對峙時，用彈弓攻擊軍警，警察以催淚瓦斯反擊，同時現場不斷傳出槍響。目擊者稱他們在地上發現了實彈和橡膠子彈的彈殼，並將照片上傳至網路。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸反政府示威者舉著翁山蘇姬的肖像，呼籲軍方盡快釋放民選領袖。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲曼德勒民眾在街道上拾獲數個彈殼。（圖／翻攝自Twitter）
在曼德勒城警民衝突中，許多受傷的示威者被志工急救人員以擔架抬走。緬甸志工急救組織「Parahita Darhi」主席Ko Aung表示，至少20人受傷、2人死亡皆為男性，其中一名死者，因頭部受創不治，另一名死者則是胸部遭到槍擊，經親友確認身份為36歲的木匠Thet Naing Win。
木匠的遺孀Thidar Hnin向《路透社》哭訴丈夫的遺體被帶至太平間，她無法將丈夫帶回家且必須照顧兒子。Thidar Hnin表示自己之前並未同丈夫參與示威活動，現在她決定鼓起勇氣走上街頭。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲緬甸急救志工表示，20日曼德勒軍警向示威者開槍至少造成2死、20傷。（圖／翻攝自Twitter）
緬甸反政府示威衝突惡化，引起國際社會關注，英國、美國、加拿大、紐西蘭自政變以來實施了不同程度的制裁。曼德勒20日的抗議造成2人死亡後，新加坡、歐美國家相繼發表聲明譴責緬軍暴力鎮壓和平示威。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方對緬甸軍隊朝示威者開槍、拘留抗議者的報導深感關切，並在發言人官方推特上寫道「我們與緬甸人民同在」（We stand with the people of Burma）。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲美國國務院發言人在官方推特上更新，表示美方關切緬甸安全部隊朝示威者開槍等行為。（圖／翻攝自Twitter）
英國政府表示，有鑒於緬甸情勢惡化，考慮採取進一步行動。外交大臣拉布（Dominic Raab）在個人推特上表示，英國將會與國際盟友一同抵制緬甸軍方破壞民主的行爲。
▲針對美國昨天批評中國當局開放給世界衛生組織（WHO）新冠疫情真相調查小組的資訊等級，英國外交大臣拉布今天表示，倫敦也和華府有相同疑慮。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國外交大臣拉布表示，由於緬甸情勢惡化，英國考慮採取近一步行動。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
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