NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

舅媽幫牽線又勸退！他怒：別擅自作主　「原因」用心良苦

編輯中心/綜合報導

2021-02-21 09:50:57

相親
▲一名男子透過舅媽認識異性，但事後舅媽卻勸退，讓他暴氣直呼「別擅自為我作主」，不過，舅媽勸退的「真實原因」其實用心良苦。（示意圖，非當人／取自pixabay）
不少人由於工作關係，較不易接觸到異性，因此難以脫單。然而，近日有名男網友就透過舅媽介紹，認識一位女性友人，他見到對方後就對她充滿好感，也挺想跟對方交往，未料，舅媽竟認為他們「不適合」，讓他瞬間暴氣，直呼「請您不要擅自為我做決定！」而下秒舅媽則曝光不支持的「真實原因」，讓網友看後大讚「用心良苦」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張對話截圖，並直說「舅媽撿到槍...」而從畫面可見，某男網友的舅媽先是傳訊表示，「昨天介紹給你的女生感覺有點傻傻的」、「你這麼聰明，感覺你們不是很合，過幾天舅媽再介紹其他女生給你」。
▲有網友分享一名男網友與舅媽的對話截圖。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）
▲有網友分享一名男網友與舅媽的對話截圖。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）
男網友看後則回應「不會啊，我感覺她還蠻有內涵的啊！」甚至透露自己「真心希望可以跟她交往」，最後還暴氣直呼「請您不要擅自為我做決定！」沒想到下秒舅媽曝光自己勸退的原因，直說「非要我說她看不上你，你才開心？」13字真相讓結局瞬間GG了。
對此，網友則議論紛紛「給你台階，你不下，怪我囉？」、「舅媽很懂得找台階讓你下，但你都不懂他的暗示，還堅持到底...舅媽整個怒了，真是好人難當」、「一定是"請妳不要為我擅自決定"惹怒了舅媽」、「舅媽也是用心良苦...」、「最修飾的說話藝術」、「哈哈哈哈哈」、「姪子真傻」、「地表最強舅媽」。（編輯：許苡晴）
關鍵字

NOW民調中心

您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.9%96.1%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
43.63%56.37%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
58.02%41.98%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀