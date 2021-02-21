舅媽幫牽線又勸退！他怒：別擅自作主　「原因」用心良苦

不少人由於工作關係，較不易接觸到異性，因此難以脫單。然而，近日有名男網友就透過舅媽介紹，認識一位女性友人，他見到對方後就對她充滿好感，也挺想跟對方交往，未料，舅媽竟認為他們「不適合」，讓他瞬間暴氣，直呼「請您不要擅自為我做決定！」而下秒舅媽則曝光不支持的「真實原因」，讓網友看後大讚「用心良苦」。

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張對話截圖，並直說「舅媽撿到槍...」而從畫面可見，某男網友的舅媽先是傳訊表示，「昨天介紹給你的女生感覺有點傻傻的」、「你這麼聰明，感覺你們不是很合，過幾天舅媽再介紹其他女生給你」。

▲有網友分享一名男網友與舅媽的對話截圖。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

男網友看後則回應「不會啊，我感覺她還蠻有內涵的啊！」甚至透露自己「真心希望可以跟她交往」，最後還暴氣直呼「請您不要擅自為我做決定！」沒想到下秒舅媽曝光自己勸退的原因，直說「非要我說她看不上你，你才開心？」13字真相讓結局瞬間GG了。

對此，網友則議論紛紛「給你台階，你不下，怪我囉？」、「舅媽很懂得找台階讓你下，但你都不懂他的暗示，還堅持到底...舅媽整個怒了，真是好人難當」、「一定是"請妳不要為我擅自決定"惹怒了舅媽」、「舅媽也是用心良苦...」、「最修飾的說話藝術」、「哈哈哈哈哈」、「姪子真傻」、「地表最強舅媽」。（編輯：許苡晴）