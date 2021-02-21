冷凍魚片如何變好吃？達人曝「私藏料理法」：幾乎零失敗

過年期間，想必許多人家裡都是大魚大肉，菜色相當豐盛，不過，也因此年夜飯的剩菜常常吃不完，囤積在冰箱裡冷凍。而近日一名女網友就請益大家「冷凍魚片如何變好吃？」釣出達人分享「私藏料理法」，直呼「這樣做幾乎零失敗」。

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原PO在PTT「cookclub」板中表示，「我有一個非常愛我們的婆婆，會一直寄她煮好的食物冷凍過來給我們，魚片常常是頭兔（台語）或鮭魚，但是微波跟蒸過後都不好吃」，他並困惑地請教大家「有沒有什麼再次煮會變好吃的方法？好多好多魚片塞滿了冷凍庫，真的是很傷腦筋...」

▲有網友在PTT討論冷凍魚片如何變好吃。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛回應「鮭魚可以拆碎後炒飯」、「做糖醋或紅燒或咖哩，有醬的試試」、「再次煎香後，加沙茶跟XO醬跟白菜燉一鍋湯」、「魚熟凍再煮都會過熟，做成魚鬆或魚滷肉吧！」「加香蔥跟豆腐增加香氣口感」、「有烤箱的話就微解凍後進烤箱，不然就是小火慢煎」、「鮭魚看能不能煎香，然後弄碎跟一些菇類跟菜弄成炊飯之類的」、「炒成魚鬆，不然就是沾粉拿去炸然後吃醬配魚片」、「我會煮成鹹粥」。

另也引來內行傳分享妙招，直指「混合切塊豆腐+蛋液，灑點蔥，做烘蛋，我用這樣做幾乎沒有失敗的魚」、「弄成白醬鮭魚義大利麵 小孩大人都愛吃」；不過，部分網友認為「魚就是煮過不能繼續煮...無解」、「海鮮一周內沒吃完=不新鮮了，靠醬油薑蔥酒蓋掉」。（編輯：許苡晴）