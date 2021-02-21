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川普強勢回歸？將在保守派峰會發表卸任後首場演說

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-21 10:30:42｜2021-02-21 10:31:10

▲美國聯邦參議院昨天對前總統川普的歷史性第2次彈劾審判宣告無罪，此事一落幕，美國就開始衡量川普對他所屬的共和黨、對全國的影響力會持續多久。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲消息人士向美國媒體透露，川普將在2月28日保守政治行動會議上發表演說，這將會是其卸任後首度公開談話。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國前總統川普（Donald J. Trump）傳出可能將在2月28日於美國保守政治行動會議（CPAC）發表演說，這將是川普1月20日卸任以後首次公開演講。匿名人士透露，川普將針對共和黨的未來方向、保守派運動發表意見，並抨擊拜登的特赦以及災難般的邊境政策。
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《路透社》引述內部消息指，川普正在尋找機會重回政壇。今年於佛羅里達州舉行的保守政治行動會議，自25日開始至28日結束，川普計畫在議程最後一天發表演說。
報導指，川普執政4年最後在國會遭到激進支持者、保守派團體闖入的鬧劇下結束。眾議院民主黨人早前就國會暴亂對川普發起彈劾案，但最終在參議院表決以57票「有罪」比43票「無罪」，未達三分之二門檻宣判川普無罪。
彈劾案表決後，川普對贊成「有罪」的17位共和黨參眾議員表達憤怒，並要求共和黨參院領袖麥康諾（Mitch McConnell）下台。麥康諾雖然投下了「無罪」票，但公開強調川普在國會暴亂事件上具有道德責任；川普則批評麥康諾領導無能、軟弱，且在中國問題上沒有公信力。川普和麥康諾之間的隔閡，在國會暴亂至彈劾案表決間日益擴大。
川普曾在卸任演說中暗示可能重回政壇，並多次強調「讓美國再次偉大」（MAGA）才正要開始，這次在保守政治行動會議上發表演說的動向引發外界關注。許多被認爲是2024共和黨總統提名人的大人物也將出席會議，包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）。
▲（圖／翻攝自影片）
▲川普在卸任演說的影片中，強調自己是廣受民意支持的候選人，且「讓美國再次偉大」運動才剛剛開始。（圖／翻攝自影片）
 
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