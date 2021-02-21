五指暗藏個性！「這隻手指」較長者愛出風頭　很難存到錢

手相包羅萬象，能看出財運、感情運、一生起伏，可說是一手掌握命運，不過，可別忽略了五指，我們的手指頭其實暗藏了富貴貧困與個人性格，專攻命理、風水的《旺好運》就分析了「五指」所代表的各別意義，快一起來看看吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀

拇指

擁有厚實拇指的人，用錢的觀念十分實在，不會將錢花在過分強調感官享受的事情上。這樣的人，對生活的要求很簡單，為人也相當務實，說一是一，不會有太多的心機。平而薄的拇指，與厚實拇指正好具有相反的性格，這樣的人不喜歡一板一眼的日子，性格具有神經質的特性。如果拇指又平又短，對於理財則會有過於謹慎保守而變得優柔寡斷的情形出現。

食指

食指在手相學中，通常意味著支配慾、權力慾與一個人的進取心，所以食指較長的人，性格也比較頑強，相當具有企圖心。食指過長，性格偏強硬、愛出鋒頭。財大氣粗的性格，往往很難存得住錢。

中指

中指是四根手指中最長的，且位於五根手指頭的中心，象徵一個人的命運。中指如果長得過短，則是缺乏耐性和衝動的表示，這種人必須好好約束和規範自己的情感，否則很容易做出令自己後悔莫及的事。在金錢的投資打理態度也是傾向於盲從跟進的態度，若能獲利純屬幸運，要是全盤皆輸，將會從此一蹶不振。

▲五指暗藏個性！「食指」較長者財大氣粗，很難存到錢。（示意圖／取自pixabay）

無名指

無名指象徵著一個人的藝術才華、人緣和財富。在四根手指當中，無名指的長度僅次於中指，一看到無名指，往往會令人想到和創作天份相關的事物，所以認定它主掌才華、人緣和財富。無名指長的人好賭，也是件令人頭疼的事，這樣的人，將錢視為身外之物，他之所以賭錢，不是因為貪財，而是喜歡追求刺激，加上個性不服輸所致。

小指

小指長的人，具有雄辯之才，語文的表達能力極佳，而且喜歡言談，個性上很強勢。不過缺點在於言多必失，而且容易因言語得罪人，所以結怨招惹他人的可能性也大。另外，也要小心使用權謀、工於心計，所以雖然能擁有事業和財富，但人緣卻不見得好。（編輯：許苡晴）

【本文獲臉書粉絲團《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】