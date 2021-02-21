童顏網美爆不雅照外流 本人認了：非自願拍攝
娛樂中心／綜合報導
2021-02-21 11:12:56
香港網美「晴兒」擁有日系童顏及小隻馬身材，經常分享遊走尺度邊緣的照片，社群媒體最高紀錄破25萬追蹤數，不料，帳號去年底遭人檢舉被迫關閉，她重開新帳號，粉絲也迅速回流。近日網路上瘋傳一組激似晴兒的露骨艷照，數量多達上千張，對此，本人在IG大方承認就是影中人。
該批流出的照片，女主角全裸躺在床上，擺出各種誘人姿勢，也有在浴室穿情趣內衣，刻意把身體淋濕等，重點部位則被上馬賽克，一系列不雅照曝光後，吸引許多香港網友瘋狂「求上車」。面對外界的猜測，晴兒親自透過IG限時動態回應，認了自己就是艷照的女主角，但澄清是非自願拍攝，指稱當年遭人非禮，對方沒獲得她同意便強行拍下，而她後續也沒有收到酬勞，「我有對話證據，但不需要給大家看，而是由法律途徑解決。」此外，晴兒表示，有一部分的照片是她上傳付費平台的作品，沒想到，竟被人外流，她氣得嗆網友：「你們整天看免費AV都不是侵犯版權，做賊還叫這麼大聲，看完就算了！」最後強調自己是受害者，一直以來都很享受做自己，「不喜歡可以退追，謝謝！」（編輯：楊穎軒）
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