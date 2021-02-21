「加零」又出現！但巴西入境者24日起一律集中檢疫
記者顏真真／台北報導
2021-02-21 14:20:19｜2021-02-21 14:34:49
中央流行疫情指揮中心今（21）日召開記者會，雖然境外及本土確診案例今日都掛零，但因巴西疫情嚴峻且病毒出現變異，我國3名本國籍個案（案903、案904及案906），經實驗室2月20日確認為巴西變異病毒株感染者，指揮中心指揮官陳時中宣布自今（2021）年2月24日零時起，14天內曾有巴西旅遊史的旅客，入境後一律入住集中檢疫。
陳時中表示，我國3名本國籍個案（案903、案904及案906），經實驗室2月20日確認為巴西變異病毒株感染者，而自2020年10月以來，累計已定序63株，其中英國變異株5株，南非變異株2株，巴西變異株3株。雖然巴西疫情過高峰趨緩，但惟仍嚴峻，確診數已逾1010萬例（4682例／每10萬人），占全球9%，死亡數近25萬例（1136例／每百萬人）。近一周新增確診數為全球第二，平均日增逾4萬7000例，較上週增加6%。因此，陳時中表示，自今年2月24日零時起（抵台時間），14天內曾有巴西旅遊史（含在當地轉機）的旅客，將比照自英國、南非共和國或史瓦帝尼王國入境或14天內具上述國家旅遊史者，入境後一律入住集中檢疫所且需採檢，並於檢疫期滿前再次採檢，檢驗結果陰性後，返家接續完成7天自主健康管理，旅客不需支付集中檢疫場所費用，請旅客誠實申報14日內健康狀況及旅遊史，以確保其自身健康且共同維護國內防疫安全。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。