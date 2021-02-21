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美證券曝特斯拉投資比特幣1個月　獲利已達10億美元

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-21 13:07:02

▲特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）擠下亞馬遜的貝佐斯（Jeff Bezos），成為目前的全球首富。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲維德布什證券（Wedbush）估計，特斯拉上個月開始投資比特幣至今，帳面獲利約10億美元（約286億新台幣）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國電動車龍頭特斯拉（Telsa）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布投資比特幣，帶動其他美國主流企業對加密貨幣接受度提高，比特幣價格大漲飆破5萬美元。維德布什證券（Wedbush）估計，特斯拉上個月開始投資比特幣至今，帳面獲利約10億美元（約286億新台幣），超過電動車本身在2020年的收益。
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美國科技新聞20日報導，維德布什證券研究分析師艾弗斯（Dan Ives）指出，隨著市場對加密貨幣的興趣增加，研究團隊保守估計大約5%的上市公司將在業務上跟隨特斯拉的腳步，進入加密貨幣市場，不過要等到監管機制健全，整體業務才有可能大幅增加。
艾弗斯認為，特斯拉有望在比特幣投資上獲得更多收益。而且，馬斯克與特斯拉產生的影響力，相信將在2021年持續推動主流市場接受加密貨幣，對區塊鏈、支付、銀行體系以及半導體產生巨大影響。
雖然比特幣投資成績出色，不過馬斯克也在推特上評論比特幣和以太坊（Ethereum）的價格有點太高了，並寫道「哈哈哈哈（lol）」。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲馬斯克昨（20）日在推特上評論加密貨幣市場價格。（圖／翻攝自Twitter）
同時，特斯拉電動車業務也持續看好。科技巨頭蘋果（Apple）近期也敲定推動電動車計畫，福特汽車、通用汽車也前進市場，艾弗斯形容，電動稱正在邁入「黃金時代」，期望未來10年電動車市場規模可望增長至5兆美元。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲比特幣在過去的6個月中價格大漲350%，一度讓金融專家擔憂「泡沫化」，但在馬斯克的大力支持下價格屢創新高。（圖／美聯社／達志影像）
 
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