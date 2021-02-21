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年夜飯吃一半就走人！女友因「這事」暴怒　兩派網友戰翻

編輯中心/綜合報導

2021-02-21 16:26:22

▲男網友慘遭女友劈腿，結果對方父母竟還給他50萬支票和一台車，要他「乖乖分手」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有男網友透露，女友因「他家有房貸」而暴怒，至今還持續「已讀不回、電話不接」，讓他不禁直呼「現在是怎樣！是分手還是在冷靜？」（示意圖，非當事人／取自pixabay）
男女交往必然會經歷許多風風雨雨，一旦面臨「錢」的問題，通常都不是太好處理。近日有男網友就在臉書《靠北女友 my girl》中透露，女友今（2021）年除夕夜到他家吃飯，但卻因談及「一事」溝通不良，女友瞬間暴怒，連要離開也沒說一聲就走人，讓他很是不解，便發文詢問大家「這樣算是分手還是在冷靜？」對此，兩派網友則戰翻。
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原PO發文指出，女友知道他家有「房貸」後就愛理不理的，過年時他跟女友溝通過，並表示「結婚後家裡沒辦法只靠我賺錢啦！我媽可以幫忙帶小孩！」但女友聽候便暴怒，除夕夜在他家吃飯，要走也不說一聲就離開！
▲一名男網友透露，女友因「他家有房貸」而暴怒，至今還持續「已讀不回、電話不接」。（圖／翻攝自臉書《靠北女友
▲一名男網友透露，女友因「他家有房貸」而暴怒，至今還持續「已讀不回、電話不接」。（圖／翻攝自臉書《靠北女友 my girl》）
不僅如此，原PO更透露，女友從事發後到現在都一直「已讀不回、電話不接」，讓他一頭霧水，不知如何是好，忍不住直說「現在是怎樣！是分手還是在冷靜？」
貼文一出，網友隨即議論紛紛，「提早認清對方的態度也是不錯，避免婚後因為生活壓力而爭吵」、「浪費時間，建議分手」、「''我媽可以幫忙帶小孩這''句話不是對每個人都適用，越是年輕獨立的女生聽到只想速逃，你有問過她：1.她想不想嫁你？2.想不想生小孩？3.想不想跟你媽住嗎？」「是分手唷！別想太多，放生吧」、「所以前面是要她幫你一起付房貸的意思嗎？還是？」「她要共享樂，不要共患難。你沒女友了」、「重點房子是你跟你女朋友的嗎？」（編輯：許苡晴）
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