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許富凱看錯號碼打錯電話　聊到一半發現「狀況不對」

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-22 08:00:00

許富凱打電話給幸運粉絲，沒想到卻鬧出笑話。（圖／凱聲影藝提供）
▲許富凱大年初九開直播，履行與粉絲的承諾。（圖／凱聲影藝提供）
許富凱原訂於2月20日在台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，最後因為考量疫情因素，只好決定忍痛宣告演唱會暫時延期，但大年初九這晚約定好的承諾不變，在臉書開起直播，提前陪大家歡度元宵節。而在一個Call out單元裡，許富凱打給幸運粉絲，沒想到卻鬧出笑話。
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談起今年過年，許富凱透露他從南到北四處走春拜拜，為家人祈求平安健康到了彰化八卦山、旗山媽祖廟、台北天公廟、屏東媽祖廟、關聖帝君廟，並安了光明燈。他表示，祈禱疫情能趕緊平息，也希望能公布新的開唱日期唱歌給大家聽。
這次直播壓軸就是「富凱空中Call客」單元，事先一一看過粉絲們對於演唱會延期的心情、還有滿滿的打氣留言，許富凱從中抽出幸運粉絲直接播打電話給對方，親口道賀過年、並加碼送出過年限量款的簽名照，熱線通話可以說是笑料百出，被幸運翻牌的粉絲有人是接了後不敢置信，緊張到呼吸急促，更爆笑的是，許富凱看錯電話號碼，與一位陌生男子話家常，越聊才發現不對勁，由於發現對方一直在狀況外才驚覺是打錯了，笑翻眾人。
▲許富凱打電話給幸運粉絲，沒想到卻鬧出笑話。（圖／凱聲影藝提供）
▲▼許富凱打電話給幸運粉絲，沒想到卻鬧出笑話。（圖／凱聲影藝提供）
▲許富凱打電話給幸運粉絲，沒想到卻鬧出笑話。（圖／凱聲影藝提供）
 
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