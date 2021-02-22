許富凱看錯號碼打錯電話　聊到一半發現「狀況不對」

許富凱原訂於2月20日在台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，最後因為考量疫情因素，只好決定忍痛宣告演唱會暫時延期，但大年初九這晚約定好的承諾不變，在臉書開起直播，提前陪大家歡度元宵節。而在一個Call out單元裡，許富凱打給幸運粉絲，沒想到卻鬧出笑話。

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