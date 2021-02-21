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宋仲基洗澡蓮蓬頭壞掉　事故「裸照」意外曝光

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2021-02-21 14:48:54

▲宋仲基劇中第一集，洗澡碰上蓮蓬頭故障，非常崩潰。（圖／Netflix）
▲宋仲基劇中第一集，洗澡碰上蓮蓬頭故障，非常崩潰。（圖／Netflix）
韓星宋仲基睽違一年回歸小螢幕，與全余贇、玉澤演合作演出《黑道律師文森佐》，劇中宋仲基飾演霸氣黑手黨律師，首集他就燒毀整座葡萄園、大飆粗口，甚至放送裸上半身的洗澡畫面，讓第一集創下收視率7.7％好成績。3位主演日前接受台灣媒體訪問，宋仲基透露想要體驗一下雙面人的心情，玉澤演希望成為全余贇「溫暖的依靠」。 
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▲宋仲基新戲首播，第一集就飆粗口、秀身材。（圖／Netflix）
▲宋仲基新戲首播，第一集就飆粗口、秀身材。（圖／Netflix）
宋仲基、全余贇、玉澤演日前接受聯訪時，宋仲基坦言比起演律師，這次角色內心的孤單寂寞，以及獨自回到母親故鄉韓國的心情，才是他要專注在這角色的吸引點，也很羨慕劇中「文森佐」勇敢且果斷的個性，跟自己凡事小心的態度大不同。 
宋仲基自認是幸運的演員，出道至今想演的題材幾乎都已演過，為此感到滿足；至於還想挑戰的角色，他透露這幾年偏愛電影《諜影行動》，加上年紀的增長，開始有了想挑戰演雙面人的想法，也提到自己看了十多遍《北風》，黃晸玟在電影中遊走南北韓之間的雙重角色，要如何詮釋這樣心理層面的演技，讓他十分好奇且相當感興趣。 
玉澤演飾演的實習生張俊宇，劇中希望前輩洪車瑛（全余贇 飾）在疲累時可以想到他，想要成為前輩最「溫暖的依靠」，但角色卻屢屢闖禍不斷，玉澤演爆笑表示，自己所知道的法律知識，應該都比劇中張俊宇懂的還多，到底有沒有保護到佳人，就請觀眾一定要鎖定本劇。 
以下有些許劇透，慎入！
《黑道律師文森佐》20日播出第一集，黑手黨顧問的文森佐（宋仲基 飾）為了完成老闆遺囑，直接燒毀另一位黑手黨的整座葡萄園，場面相當震撼。文森佐回到韓國後，遇到外表憨厚，實際是下迷藥洗劫犯的計程車司機，導致身上只剩歹徒「施捨」的五萬韓圜，文森佐狼狽氣到在街頭用義大利語仰天狂飆粗口。 
另外，宋仲基為了收購大廈而入住，洗澡到一半蓮蓬頭卻忽冷忽熱，橋段讓劇中的他快要崩潰；但宋仲基大秀好身材的畫面，卻讓戲外的觀眾大呼「養眼」；最後一段穿著帥氣西裝，僅以布尺打架就讓韓國黑道嚇到屁滾尿流，冷酷微笑卻揍人不手軟的以惡制惡手段，讓第一集播出後，開出收視率7.7％的亮眼成績。《黑道律師文森佐》每周六、日晚間10點在Netflix獨家與韓國同天更新。
▲宋仲基飾演黑手黨律師。（圖／Netflix）
▲宋仲基飾演黑手黨律師。（圖／Netflix）
▲▼玉澤演（上）劇中想成為全余贇的依靠。（圖／Netflix）
▲▼玉澤演（上）劇中想成為全余贇的依靠。（圖／Netflix）
▲▼玉澤演（上）劇中想成為全余贇的依靠。（圖／Netflix）
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