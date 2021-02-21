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陰轉陽個案傳染力低　指揮中心修正接觸者匡列原則

記者顏真真/台北報導

2021-02-21 15:12:24

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（9）日召開臨時記者會，說明防疫相關作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）說明防疫相關作為。（圖／資料照，指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今（21）日指出，由於2月17日公布的案939境外移入新冠肺炎確診病例，為去（2020）年在美國確診，並於當地經2次檢驗陰性，返台後檢驗為陽性個案（指標病例），昨日經專家諮詢會議，對於此類個案接觸者匡列有兩決議，當確診者解除隔離，接觸者也可同時解除居家隔離，並改為自主健康管理至14天期滿。
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指揮中心指揮官陳時中說明，相信未來這類病毒核酸檢驗陰陰陽陽或陰轉陽的個案越來越多，指揮中心也會考慮，事實上這類大多病毒量低，也沒有傳染力，應該有一套因應方式，但目前目前來講還是要更謹慎，對這些陰轉陽及陰陰陽陽個案，維持一定的疫調及相關治療，而相關接觸者匡列則有新原則。
陳時中表示，指揮中心昨日召開專家諮詢會議，會中決議未來此類個案接觸者將先採取居家隔離，同時評估個案傳染情形及傳染力，而接觸者於居家隔離期間，若指標病例達解除隔離條件並解除隔離，經評估接觸時無傳染力，則接觸者可同時解除居家隔離，並改為自主健康管理至14天期滿。
也因此，陳時中強調，如案939解除隔離並出院，匡列為居家隔離之7名接觸者，亦會依專家會議決議，改為自主健康管理至14天期滿。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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