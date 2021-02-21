看《天橋魔術師》陷回憶　神還原中華商場觀眾驚呼連連

年度台劇《天橋上的魔術師》昨（20日）晚剛首播就引起注目，尤其是劇中重現80年代中華商場風華，更掀起話題，不管是主角家的「發記皮鞋」店場景，或者7、80年代經典的AIWA愛華復刻收音機，都勾起許多人的回憶。

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原來，劇中的中華商場是在汐止憑空蓋起的復刻版中華商場，還耗資8000萬神還原裡頭近50間商店，也帶觀眾一同穿越時光回到記憶中的商場。像蔡康永便曾在該劇的花絮中表示，中華商場神祕的就像《哈利波特》裡的斜角巷，就連總統蔡英文也在臉書大力推薦這部影集，直言小時候常和家人去「點心世界」，對該店經典組合「鍋貼、酸辣湯」印象最深刻。

▲《寄生上流》韓國特效團隊重建中華商場。（圖／公視、myVideo提供）

據了解，導演楊雅喆甚至耗費鉅資，請來《寄生上流》韓國特效團隊，來重建中華商場，連當年台北最熱鬧、最時髦的中華商場重要標誌，都一一呈現，其中包括日本、美國的大型國際品牌及五光十色的霓虹招牌，可以想見，當時台北與台灣的消費市場，已經被國際看見。

《天橋上的魔術師》演員陣容也是一大看點，尤其是穿梭中華商場充滿神祕感、穿著燕尾服的魔術師莊凱勛，頹廢的模樣雖然很像流浪漢，但似乎隱藏著許多祕密，叫觀眾不期然盯住他的一舉一動。

▲劇中的魔術師莊凱勛（右）充滿神祕感。（圖／公視、myVideo提供）

還有燙著爆炸頭、滿口髒話的鞋店老闆娘孫淑媚，靠著一句「千山萬水，保證走到你身邊」的推銷詞，讓不少顧客願意掏錢包，加上那機關槍式的嘮叨轟炸，真是劇中的大亮點。

▲鞋店老闆娘孫淑媚超有亮點。（圖／公視、myVideo提供）

而「天橋三少」朱軒洋、宋柏緯、羅士齊，以及「中華商場天橋之花」盧以恩，更是觀眾喜愛的劇中人物，4人透過此劇，也體會到父母親年輕時的生活感受，宋柏緯說，拍此劇學到不少東西「很像是在上才藝課！」包括練台語、以及中華商場時代的髒話和口頭禪。

▲天橋三少和盧以恩（左二）很受觀眾喜愛。（圖／公視、myVideo提供）

此外4個人拍戲前做了不少功課，看了很多經典影視作品，包括《青少年挪吒》、《海角天涯》、《天天開心》和《來電50》等。盧以恩也說，寫信是讓她印象最深刻的事，她覺得那個年代很浪漫會用書信往來，「現在手機傳訊息真的很方便，但我覺得寫信才是真的能把自己的情緒和想法細膩表達出來，是有溫度的東西，拍完戲之後我自己也變得很喜歡寫信。」