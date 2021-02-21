緬甸救援航班82人下午抵台 指揮中心：不會集中檢疫
記者顏真真/台北報導
2021-02-21 15:38:15
緬甸軍方發動政變，台灣駐緬甸代表處日前公告華航目前排定2個班次的救援班機，第一個班次將於今（21）日下午4點左右抵台，外界也關心其防疫措施，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於緬甸返國班機主要是因當地政局而非疫情，加上緬甸當地新冠肺炎疫情沒什麼特別狀況，因此入境不會安排集中檢疫。
指揮中心發言人莊人祥進一步說明，今日搭乘緬甸返國班機共有82人，而且是華航正常班機，不是包機，而且因緬甸當地疫情相當好，目前沒有安排入境集中檢疫。不過，因為特殊情況，若沒有3日內檢驗陰性報告，莊人祥說依法入境可自費採檢，目前已知有28人無3日內檢驗陰性報告，也會依他們先前申請不論在家或入住防疫旅遊，要求做好居家檢疫。陳時中也強調，這次緬甸班機回台不是因疫情，而是因政局相關安全性考量，加上緬甸當地疫情也沒有特別情況，所以還是依照秋冬專案規定，入境不會安排集中檢疫，至於無法檢附3天陰性報告這部分，也是緊急情況，因此入境可以自費採檢。
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