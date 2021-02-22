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馬力歐毒舌再挑戰新聞台主管　這些大咖也來客串

記者翁新涵/綜合報導

2021-02-22 09:00:00

▲馬力歐（前）扮演毒舌新聞台主管。（圖／國際橋牌社劇組提供）
▲馬力歐（前）扮演毒舌新聞台主管。（圖／國際橋牌社劇組提供）
《國際橋牌社2》已殺青進入後製階段，也預告演員馬力歐、范宸菲、吳怡霈等人，將一起還原1995至1996年的新聞媒體生態，從編採會議、新聞現場、主播台，甚至電視圈的勾心鬥角都一覽無遺，其中，馬力歐毒舌再挑戰新聞台主管，引人注目。
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馬力歐說，《國際橋牌社》是一部政治劇，給人較嚴肅的感覺，自己飾演的電視台主管「王照陽」就像是個潤滑劑，徹底發揮胡說八道的罵人精神，讓觀眾覺得輕鬆、有趣，他也補充，《國際橋牌社》不論在話術用詞上都非常講究，也請來很多專業職人客串演出，在事件呈現上會更有說服力。

▲范宸菲（右）扮演熱血記者。（圖／國際橋牌社劇組提供）
▲范宸菲（右）扮演熱血記者。（圖／國際橋牌社劇組提供）
此外，資深媒體人蘭萱、尹乃菁、胡孝誠、陳東豪等也參與演出「做自己」，現場提供劇組許多真實經驗，與馬力歐、吳怡霈等人還原新聞部編採會議。胡孝誠更大讚馬力歐的演技，和自己當年主管的架勢一模一樣。
▲《國際橋牌社2》已殺青進入後製階段。（圖／國際橋牌社劇組提供）
▲《國際橋牌社2》已殺青進入後製階段。（圖／國際橋牌社劇組提供）
 
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