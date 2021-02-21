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當柏林遇見台北國際交流展移師高雄臻藝術

記者陳美嘉／高雄報導

2021-02-21 16:13:34

▲當柏林遇見台北國際交流展即日起在高雄臻藝術展出。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.20）
▲當柏林遇見台北國際交流展即日起在高雄臻藝術展出。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.20）

藝術交流無遠佛屆，Berlin meets Taipei 2020當柏林遇見台北國際交流展－包容/Menschsein移師高雄，20日在高雄市臻藝術（ TKB藝術中心）舉行開幕式，參展的柏林藝術家在新冠肺炎疫情籠罩下無法來台，主辦單位特別邀請駐德辦事處代表謝志偉、藝術家及德國在台協會處長王子陶同步於線上直播，讓德國與台灣藝文界共享這場難得的國際藝術盛宴。

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▲臻藝術展出四位知名德國藝術家作品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.20）
▲臻藝術展出四位知名德國藝術家作品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.20）
臻藝術與德國芬畫廊(Fen Atelier)共同主辦的交流展即日起展出至4月15日，主要在探討後疫情時代人類之間愛與包容的傳達及展現，包括柏林市政府、德國在台協會、台灣駐德國辦事處皆熱情贊助支持。

柏林可以說是當代藝術市場的主流，這檔跨國藝術交流展參展有Romy、 Masch、 Hanna Hennenkemper、Matthias Moseke等柏林藝術家的作品，國際藝術策展人陳美芬不僅將德國藝術家引進台灣，也將台灣傑出當代中、青代藝術家帶入柏林藝術市場實際交流。

▲TKB執行長James
▲TKB執行長James Lee(右二)、臻藝術董事長陳維寰(右一)與策展人陳美芬(左二)合影。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.20）
參展藝術家中，Romy的作品以人物為主軸，擁有深厚的古典油畫功力技法，在淺意識、人心的探討上堆疊出當代綜合媒體表現的新意象；Masch從立體派的延續到表現性的抽象創作，藝術美學基礎渾厚，作品充滿詼諧、自由、有趣的畫面；Hanna Hennenkemper在當代實驗性有許多新媒材的開發及表現，深受柏林收藏家喜愛；Matthias Moseke作品風格極致極簡，走在當代藝術符號探索的先鋒。
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