當柏林遇見台北國際交流展移師高雄臻藝術

藝術交流無遠佛屆，Berlin meets Taipei 2020當柏林遇見台北國際交流展－包容/Menschsein移師高雄，20日在高雄市臻藝術（ TKB藝術中心）舉行開幕式，參展的柏林藝術家在新冠肺炎疫情籠罩下無法來台，主辦單位特別邀請駐德辦事處代表謝志偉、藝術家及德國在台協會處長王子陶同步於線上直播，讓德國與台灣藝文界共享這場難得的國際藝術盛宴。

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▲臻藝術展出四位知名德國藝術家作品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.20）

× ▲臻藝術展出四位知名德國藝術家作品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.20）

柏林可以說是當代藝術市場的主流，這檔跨國藝術交流展參展有Romy、 Masch、 Hanna Hennenkemper、Matthias Moseke等柏林藝術家的作品，國際藝術策展人陳美芬不僅將德國藝術家引進台灣，也將台灣傑出當代中、青代藝術家帶入柏林藝術市場實際交流。

▲TKB執行長James Lee(右二)、臻藝術董事長陳維寰(右一)與策展人陳美芬(左二)合影。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.20）