台南大樓公告確診者曾外出開會 陳時中：有觸法之嫌
記者顏真真／台北報導
2021-02-21 16:53:22｜2021-02-21 17:44:41
台南市1棟商業大樓驚傳出現新冠肺炎確診者，大樓管委會貼出公告指確診者接觸26人，其中15人列居家隔離，11人自主管理，該大樓已消毒完成。對此，中央流行疫情指揮中心今（21）日證實就是境外移入確診案943，而且今日再採檢PCR為陰性，但從抗體結果顯示在國外已感染很久。不過。由於該個案在隔離期滿後曾外出開會，指揮官陳時中認為，從嚴來看有觸法之嫌，只是最後仍要看台南衛生局調查結果。
根據指揮中心說法，案943為菲律賓籍20多歲男性，今年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀。之後在2月18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，因檢出新冠肺炎陽性，並於昨日確診。已掌握個案接觸者26人，其中15人因與個案接觸時間較久，列居家隔離，其餘11人因接觸時間短且有佩戴口罩，列自主健康管理。至於昨日台南一棟商業大樓貼出公告指有確診者出入，該大樓已消毒完成，也引發住戶恐慌，而陳時中今日在記者會上也證實，出入大樓的確診者就是案943。陳時中表示，根據現行秋冬專案規定，居家檢疫者隔離期滿後的自主管理7天內，禁止到外面聚餐與聚會，也不能搭乘大眾交通工具大眾交通工具和避免前往人潮擁擠的地方，該案從嚴來看可能有觸法之嫌。雖然他沒有出入公共場所，但有去開會，而且是否有相關必要性及口罩有沒有戴好？這可能由地方衛生局進行調查並直接判斷。不過，陳時中也強調，相對在社區風險是不存在，以規定而言是不希望接觸這麼多人，但重點是他去開會時大家有沒有把口罩戴好，最後結果則要看台南衛生局調查結果而定。指揮中心發言人莊人祥則補充指出，案943今日已再次採檢，PCR為陰性，抗體IGM陰性、IGG陽性，顯示國外感染很久。至於大樓貼出公告，他說指揮中心從以前一直以來的做法就是公布案例後，對於大樓與公司防疫措施及公告等行為都予以尊重。
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