火星探測車駕駛來自台灣！蔡英文：探索未知不缺席
記者劉育辰／綜合報導
2021-02-21 16:33:40｜2021-02-21 16:41:12
美國NASA的毅力號（Perseverance）探測車成功登陸火星，總統蔡英文今（21）天在臉書發文指出，「在火星上開車」的駕駛來自台灣，並強調在人類探索太空及未知的過程中，台灣不會缺席。
蔡英文今日在臉書發文表示，這幾天國際上的大新聞就是美國NASA的毅力號探測車成功登陸火星，展開尋找生命證據的任務。毅力號還攜帶了一具小型無人機，這是人類第一次把無人機送往火星。蔡英文指出，毅力號的科學團隊，也有台灣人參與其中，像是負責操控探測車的團隊，就由工程師嚴正博士帶領。他們在地球上編排程式指令，遠端駕駛火星上的毅力號。另外，參與太空船設計的劉登凱博士也來自台灣。在NASA服務的台灣人很多，他們都是台灣的驕傲；就像前年台灣團隊一起取得第一張黑洞照片一樣，台灣的科學實力，可以為全人類帶來貢獻。蔡英文也提到，日前行政院提出了《太空發展法》草案，台灣除了繼續自製衛星，更要與國際接軌，支持太空產業的發展。就像嚴正博士說的，想投入航太科技的年輕人，要和毅力號一樣不怕困難、不怕失敗。蔡英文也強調，在人類探索未知的過程中「台灣一定不會缺席！」