新冠疫苗最多採購4500萬劑 陳時中：我每種疫苗都想打
記者顏真真/台北報導
2021-02-21 17:41:17｜2021-02-21 17:42:33
台灣終於獲得COVAX分配20萬劑AZ疫苗，但由於法國、瑞典醫護人員日前因為施打疫苗出現高燒、頭痛等副作用，造成前線醫護集體請假，政府也有暫停施打情況。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示，這是停看聽的做法，我國會繼續觀察相關結果，而目前台灣整體預計購買的新冠肺炎疫苗量約落在3000萬劑至4500萬劑，並已透過國際間管道買到1981萬劑。至於他自己會不會打疫苗？「我是很想每種疫苗都打」，但專家恐怕不會同意，他也不會搶打，若有剩會率先施打。
對於國內有醫護人員認為AZ疫苗作用小、副作用大，輸台後處打意願低，陳時中說AZ疫苗現在很多國家傳出65歲以上施打有疑慮，對於南非變種病毒的保護力也沒有明確數字，但他認為各國對於不良事件都有一定的通報機制，遇到特別情況都會停、聽、看，之前南韓發生流感疫苗不良反應事件後，新加坡、馬來西亞也有暫停施打，之後又重啟施打，也沒傳出有嚴重的不良反應，國內也是秉持科學證據，會密切注意停看聽之後的結果，再由專家判定。他並強調，沒有強迫用剩的大家就非打不可，戰略上沒這考量，會提供一定數量讓民眾來打，雖然現在也有些意見是強制大家打，在公衛上也沒有錯，但台灣資訊系統建置的很好，可以透過分批的優先機制打，若沒有先打就晚點打。陳時中也透露台灣整體預計購買的新冠肺炎疫苗量約落在3000萬劑至4500萬劑，目前已透過國際間管道買到1981萬劑，加上國內2家疫苗廠各有1000萬劑，BNT若談成再增500萬劑，大概最多就是4500萬劑。不過，未來疫苗希望朝向自給自足方向來做，並與中研院、國衛院和產業達成共識，也會建立起平台，若新冠肺炎真的流感化，疫苗製造、研發得掌握在台灣自己手中，只是這件事非能一蹴可幾，必須靠產業、國家合作才能穩定疫苗產量。至於近來傳聞有業者獲輝瑞、BNT授權，陸續與疫情指揮中心洽談疫苗採購，陳時中則表示經查證，所有宣稱獲美國輝瑞授權的掮客都不是真的。對於媒體報導以色列已是全球新冠肺炎疫苗接種率最高的國家，已有逾49%民眾接種至少第一劑，並恢復正常生活的第一階段。陳時中則說目前以色列、塞爾維亞、美國均開始大量接種疫苗，但疫情好壞相距甚遠，影響因素也很多，但接種大概1個月後情況就會漸趨明朗，相關資料對於邊境管制、未來政策擬定有很大的幫助。面對大家最關心他會不會施打疫苗？陳時中表示：「我很想每種疫苗都打」，但專家恐怕不會同意，所以還繼續維持原先基調不會搶打，若有剩，他一定會率先來打」，至於列為第二優先施打對象的行政院長蘇貞昌，若可以打也希望蘇院長可以打，蔡總統則尊重她的醫療小組判斷，畢竟總統肩負國家重責大任，會提供數據給醫療小組判斷。另外，今年元旦起祭出無居留證外籍人士入境禁令，陳時中今日也鬆口預計3月後邊境管制措施將回到去年12月前的狀況，可望鬆綁外籍人士入境禁令。
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