柯文哲228將騎自行車一日北高 遭爆破百萬預算全民買單
記者丁上程／台北報導
2021-02-21 17:42:40｜2021-02-21 18:08:56
台北市長柯文哲過去在228連假期間，都會騎乘自行車進行「一日北高」的活動，而今年也不例外。不過卻遭到日前被罷免的民進黨桃園市前議員王浩宇爆料，總花費高達121萬元全民買單，而且都在行銷柯文哲自己一人。對此北市府方面也隨即回應，王浩宇的爆料並不正確。
王浩宇在臉書上表示，感謝台北市議員吳沛憶讓外界知道，此次柯文哲的一日北高活動，北市府不但編列預算補助23萬，另外還開了一個98萬元的相關標案，包含20萬活動紀錄與直播、20萬進行公關操作，連北返的高鐵費用都要全民買單，總花費竟然高達121萬。由於日前柯文哲創立的台灣民眾黨，才歷經「寄生國會」風波，王浩宇也直言，Live直播主要都是在拍柯文哲一個人，媒體公關、新聞稿也都在行銷柯文哲好有毅力、怎樣苦練，行銷個人竟然可以光明正大的用北市府預算補助，「阿伯真的是好棒、好會替民眾黨省錢。這麼遵守財政紀律的首長，你怎麼可以不愛他？」而過不久王浩宇更在另一篇貼文中，詳細寫出一日北高的相關預算明細，餐費吃掉1萬7600元，隨行汽車8台19萬2000元，回程高鐵費6萬5560元，計程車費3300元，活動直播20萬元，公關費用20萬元，保險2640元，行政雜支4萬866元，「台北市民買單。 」對此台北市政府副發言人林珍羽表示，台北市政府舉辦的一日北高活動是為推廣自行車產業，盼能以汗水替代淚水紀念228，並非柯文哲的個人宣傳行銷。林珍羽強調，王浩宇所稱「預算百萬」並非事實，其中預算補助23萬元，為台北市體育局針對自行車產業的補助預算，跟一日北高的活動標案並無關係。此外標案總經費也僅有72萬多元，另外26萬元為保留補充款，若有使用必須實報實銷。而針對爆料人王浩宇，林珍羽也呼籲「歡迎王浩宇撥打1999台北市民當家熱線，台北市政府會提供正確的資訊。」