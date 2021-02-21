全美首例！患者移植肺部確診新冠肺炎 術後2個月不治
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-21 18:26:14
美國近日出現首例因器官移植手術感染新冠肺炎（COVID-19）死亡的個案，密西根大學醫學院2020年秋季，將一名車禍死者的肺移植至另一名女患者身上，導致女患者感染COVID-19。令醫護人員驚訝的是，車禍死者生前病毒檢測呈現陰性。後專家出面解釋，車禍死者生前接受的是呼吸道檢測，因此沒有發現肺部感染，但專家強調，器官移植傳染的並不常見，機率約僅1%。
綜合美國媒體報導，根據《美國移植學期刊》（American Journal of Transplantation），週六（20）接受器官捐贈的女患者確診COVID-19重症死亡，而她感染病毒的原因是「移植感染」，可能為美國首個透過器官移植傳播的案例。報導指，肺部的捐增者來自美國中西部，一名因車禍中造成腦損傷不治的婦女，生前沒有外地旅遊史、密切接觸史，醫生在遺體的鼻咽採集的樣本也皆呈現陰性；接受器官捐贈的女患者則是患有慢性肺部疾病，在密西根醫學大學接受移植手術。受贈者在手術後3天出現發高燒、低血壓、呼吸困難和肺部感染的症狀。手術4天後，處理捐贈者肺部的外科醫生也確診感染。不久，女患者的病況急轉直下，密西根醫院決定抽取肺部液體進行檢測，結果呈現陽性確診，在移植的肺部中也發現了新冠病毒，推測為感染源頭。本身患有基礎疾病的女患者後出現敗血性休克、多重器官衰竭，最後醫療團隊為其裝上葉克膜仍回天乏術。從接受肺器官移植到死亡，整個過程僅61天。對於器官移植感染的個案，密西根大學醫學院、期刊論文共同作者卡爾（Daniel Kaul）強調，如果COVID-19篩檢結果呈現陽性，團隊絕對不會採用器官。在這起案例中，負責移植的醫護人員已經在術前做了所有篩檢，車禍死者的鼻子、喉嚨的採樣結果都呈現陰性，且車禍事故者並未有症狀，應是無症狀感染者。
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