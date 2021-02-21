自主管理期間參加員工訓練 南市衛生局將開罰公司負責人
記者鄭婷襄／台南報導
2021-02-21 20:39:06
台南一處辦公大樓管委會貼出公告，曾有確診者搭乘電梯到20樓，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，個案隔離期滿外出開會，從嚴來看有觸法之嫌，台南市衛生局今（21）日晚間指出，案943確診個案於自主健康管理期間未期滿前，公司負責人未聽員工勸阻，執意於12月19日上午安排至某大樓接受訓練，已違反「傳染病防治法」第36條規定，將對該公司負責人處新臺幣一萬五千元之最高額罰鍰。
台南一處辦公大樓管委會貼出公告，曾有確診者搭乘電梯到大樓20樓，目前大樓19到21樓及所有公共區域已進行消毒；台南市衛生局指出，境外移入確診案943為菲律賓籍20多歲男性，衛生局掌握26名接觸者，其中密切接觸者15人須居家隔離，另外11人僅短暫接觸且有配戴口罩，列自主健康管理。台南市衛生局表示，該公司共5名菲律賓籍員工（含案943確診個案）於自主健康管理期間未期滿前，公司負責人未聽員工勸阻，執意於12月19日上午安排至永康區某大樓接受訓練，當日衛生局通知個案為陽性確診，立即中止訓練課程。衛生局認定，該公司負責人未確實遵守各項自主健康管理規定，於外籍員工自主健康管理期間辦理員工教育訓練，導致陽性個案與他人產生接觸風險，造成該棟大樓需執行消毒作業，衛生局將依違反「傳染病防治法」第36條規定，民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關防疫、檢疫措施，經衡量比例原則，衛生局將依同法第70條規定，處新臺幣一萬五千元之最高額罰鍰。衛生局局長許以霖強調，自主健康管理7天雖然感染風險已降低，但仍無法完全免除，故自主健康管理期間禁止聚餐或聚會，禁止參加大型活動，因參加人數眾多、不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人士的特性，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度；台南市長黃偉哲也提醒，國際疫情持續嚴峻，臺灣防疫是否成功，有賴政府、民間攜手合作，守護國人健康，民眾務必落實防疫新生活運動與秋冬防疫專案。
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